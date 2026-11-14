قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب الجزائر يحقق فوزا صعبا علي توجو بهدف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
واشنطن تتراجع عن سحب قواتها من أوروبا.. 5 آلاف جندي فقط بدلًا من 25 ألفًا
يضم 180 شركة.. وزير التجارة والصناعة الهندي يصل القاهرة على رأس وفد أعمال رفيع المستوى
منتخب الجزائر يفوز على توجو بهدف نظيف بتصفيات أمم إفريقيا 2027
كوشنر: روسيا وأوكرانيا تدركان ضرورة تقديم تنازلات عملية لإنهاء الحرب
تحذير لسائقي السيارات .. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة
عمرو أديب: أين خطة الحكومة لسداد ديون مصر؟.. نحتاج إلى مصارحة المواطنين بالأرقام والالتزامات
اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟
تحرك أمريكي جديد بشأن الحرب.. كوشنر يكشف اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا
الناس زعلانة.. مواجهة ساخنة بين أحمد موسى وخالد طلعت بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر
4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة
الأرصاد: شبورة تصل إلى حد الضباب وانخفاض الرؤية على الطرق لمدة 4 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ داخل محطة بنزين على الطريق الدائري بالفيوم

السيطرة على ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ
السيطرة على ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ
صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ داخل محطة طاقة لتموين السيارات بامتداد الطريق الدائري بنطاق المحافظة دون وقوع إصابات أو تلفيات وذلك عقب تلقي بلاغ بالواقعة والتحرك السريع للتعامل معها وتأمين الموقع.


بلاغ لمديرية الأمن بالواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد الموجود مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بحدوث ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ داخل محطة بنزين طاقة بامتداد الطريق الدائري وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع البلاغ.


تأمين المحطة ومنع امتداد الخطر

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ حيث جرى التعامل مع الماس الكهربائي والسيطرة عليه وتأمين موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد أي آثار للحادث إلى باقي أجزاء المحطة والحفاظ على سلامة المتواجدين بالمكان.


لجنة تموينية تفحص موقع الواقعة

وفي السياق ذاته انتقلت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم إلى موقع الحادث لفحص المحطة ومعاينة المكان وإجراء الفحص الفني اللازم ورفع تقرير بشأن الواقعة مع إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأكد التعامل السريع مع البلاغ السيطرة على الموقف دون تسجيل أي إصابات أو تلفيات مع استمرار الإجراءات اللازمة لفحص موقع الواقعة والوقوف على ملابسات حدوث الماس الكهربائي.

الحماية المدنية الفيوم ماس كهربائي محطة طاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

ترشيحاتنا

الفلبين والبرازيل

الفلبين والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ة منظمة التعاون الاقتصادي

غدا.. وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي يجتمعون في إسلام آباد

ماكرون

ماكرون: بوتين لا يريد التفاوض مع أوكرانيا ويراهن على إخضاعها بهجمات الشتاء

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد