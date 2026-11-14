السيطرة على ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ داخل محطة بنزين على الطريق الدائري بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ داخل محطة طاقة لتموين السيارات بامتداد الطريق الدائري بنطاق المحافظة دون وقوع إصابات أو تلفيات وذلك عقب تلقي بلاغ بالواقعة والتحرك السريع للتعامل معها وتأمين الموقع.



بلاغ لمديرية الأمن بالواقعة

تلقى اللواء أشرف عبد الموجود مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بحدوث ماس كهربائي بمحول ضغط عالٍ داخل محطة بنزين طاقة بامتداد الطريق الدائري وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع البلاغ.



تأمين المحطة ومنع امتداد الخطر

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ حيث جرى التعامل مع الماس الكهربائي والسيطرة عليه وتأمين موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد أي آثار للحادث إلى باقي أجزاء المحطة والحفاظ على سلامة المتواجدين بالمكان.



لجنة تموينية تفحص موقع الواقعة

وفي السياق ذاته انتقلت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم إلى موقع الحادث لفحص المحطة ومعاينة المكان وإجراء الفحص الفني اللازم ورفع تقرير بشأن الواقعة مع إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأكد التعامل السريع مع البلاغ السيطرة على الموقف دون تسجيل أي إصابات أو تلفيات مع استمرار الإجراءات اللازمة لفحص موقع الواقعة والوقوف على ملابسات حدوث الماس الكهربائي.