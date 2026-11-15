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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

94 طبيبًا وإداريًا.. قافلة جامعة الزقازيق تصل إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انطلقت فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الزقازيق بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن مدن الجنوب، وفي مقدمتها حلايب وشلاتين وأبو رماد، تحظى باهتمام بالغ في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاع الصحي، والعمل على توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق حياة كريمة لأهالي المناطق الحدودية.

البرقي يشيد بدور جامعة الزقازيق والجامعات المصرية

ووجّه محافظ البحر الأحمر الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، تقديرًا لجهود الجامعة ومشاركتها في دعم أهالي مدن الجنوب من خلال القافلة التنموية الشاملة.

كما ثمّن دور جامعة الزقازيق والجامعات المصرية المشاركة في تنظيم القوافل الطبية والتنموية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية ما تقدمه من خدمات علاجية وتخصصية تسهم في وصول الرعاية الطبية إلى المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

94 طبيبًا وإداريًا يشاركون في القافلة

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، أن القافلة يشارك فيها نحو 94 من الأطباء والإداريين، وتقدم خدمات طبية وبيطرية وتوعوية، إلى جانب توزيع المساعدات على الأهالي.

وأضاف أن مستشفى الشلاتين المركزي يستقبل الفرق الطبية خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الكشف الطبي بالوحدة الصحية في حلايب وأبو رماد يومي 15 و16 نوفمبر، لتقديم الخدمات العلاجية وإجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية.

قيادات جامعة الزقازيق تشرف على القافلة

وتُقام القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذة الدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمود مصطفى، عميد كلية الطب بالجامعة، وتنسيق الأستاذة الدكتورة أمل عطا، المشرف العام على قوافل الجامعة.

وكان في استقبال وفد القافلة لدى وصوله الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر.

وتأتي القافلة ضمن جهود دعم الخدمات الصحية والتنموية بمدن جنوب البحر الأحمر، وتعزيز التعاون بين المحافظة والجامعات المصرية للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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