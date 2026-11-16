قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد فلكي بديع يزين سماء مصر| اقتران المشتري والمريخ فجر اليوم.. شاهده بالعين المجردة
جراديشار عن إمام عاشور: لاعب كسول وأناني
الأذن تعشق قبل العين أحيانا| كيف أسر رجب قلب عروسه صباح؟.. القصة الكاملة
حاملة الطائرات روزفلت تصل إلى منطقة القيادة المركزية بالشرق الأوسط
ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير
عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد
تداعيات الحرب الأوكرانية.. فنلندا تفرض قيودا جديدة على دخول الروس
ضبط المتهمين واستعادة السيارة.. الأمن يفك لغز اختفاء سائق تاكسي في بورسعيد
سعيد شيمي لصدى البلد: تكريمي في القاهرة السينمائي له مذاق خاص.. فيديو
26.5 مليون عامل.. متحدث الوزراء يوضح تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه
عصام عبد الفتاح: الثقافة التحكيمية لدى أغلب الجماهير بعيدة عن ما يحدث في العالم
إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026: جو من الألفة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الثور بالصبر والهدوء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحبه للاستقرار والسعي الدائم لتحقيق الأمان المادي والعاطفي، ويميل إلى التفكير العملي قبل اتخاذ القرارات المهمة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026

ستشعر اليوم بجو رومانسي، وسيدعمك شريك حياتك عندما تطلب المساعدة. سيسود اليوم جو من الألفة والمودة، وستصبح مناقشة القرارات المشتركة أسهل لأنك ترغب بوجود شخص قريب منك. سيكون للآخرين دورٌ هام في تشكيل خططك، وخاصةً شريك حياتك أو أحد معارفك في العمل. 

توقعات برج الثور صحيا

حافظ على نمط حركتك ووجباتك المعتاد. سيجذبك دفء المنزل عندما ترغب في الاسترخاء، وستشعر براحة أكبر عند منح نفسك الوقت للاستمتاع به. سيبقى مزاجك الرومانسي جزءًا من يومك حتى عندما تشعر بانخفاض مستوى طاقتك. ستكون أمسية مريحة مع شخص عزيز عليك أكثر جاذبية من إضافة نزهة أخرى إلى يومك..

توقعات برج الثور عاطفيا

سيكون دعم شريك حياتك مؤكدًا، وستشعر بالراحة لوجود شخص مستعد للوقوف بجانبك. هذا وقت مناسب لطلب المساعدة في أمر يشغل بالك. ستضفي المشاعر الرومانسية لمسة مميزة على أحاديثك اليومية، مما يجعل صحبة الأهل والأصدقاء أكثر دفئًا. 

برج الثور اليوم مهنيا

 إنها فرصة سانحة لمبادرة مدروسة، حيث يُوفر نهجك الصادق أساسًا متينًا. كوكب الزهرة، المتراجع في برج الميزان في بيتك السادس وفي برجه، يُضفي الراحة والمتعة على روتينك اليومي من المرجح أن يبدو أي شيء ممتع أكثر جاذبية بينما تتمتع بمزاج جيد.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

 ستشعرون برغبة أكبر في المشاركة، والاستماع إلى حماس الآخرين، أو الاستمتاع بنشاط مألوف معًا، ستكون دفء اليوم في أوجه في اللحظات التي تتيح للناس الاستمتاع بصحبة بعضهم البعض، سيشعر المرء بالترحيب بعد إنجاز العمل، عند قضاء بعض الوقت معًا.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الثور اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

الطقس في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الليلة 2 صباحا ضباب يغطي الطرق.. توخوا الحذر أثناء القيادة

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

علي ماهر

«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم رفع الغياب في المدارس طوال رمضان 2027 ؟|توضيح عاجل

ترشيحاتنا

محمد هانى

مفاجأة بشأن تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي.. عوّض الفارق بالإعلانات

علي ماهر

جراديشار: علي ماهر كلمة سر تطور مستواي مع سيراميكا.. والاختلاف واضح عن الأهلي

محمد صلاح

مصطفى أبو زهرة: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ مصر.. ولم يعترض على حسام حسن

بالصور

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي
عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

تسلا تطرح "سايبر كاب" للبيع بسعر 30 ألف دولار.. اشتراك شهري إلزامي وقيود على الاستخدام

سايبر كاب
سايبر كاب
سايبر كاب

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: استبعدنا فكرة طرح جزء ثان من "لن أعيش في جلباب أبي" بسبب غياب عبلة كامل.. فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد