ماذا يحدث داخل الكاتل عند تسخين الماء؟ مخاطر لا ينتبه إليها كثيرون

لا يخلو كثير من المنازل من الغلاية الكهربائية، التي يعتمد عليها الملايين في إعداد الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة خلال دقائق، لكن سهولة استخدامها لا تعني أن جميع أنواعها متساوية من حيث الأمان، فالمواد التي تدخل في تصنيعها وطبيعة تعرضها للحرارة قد تثير بعض المخاوف المتعلقة بجودة المياه.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع الاستخدام المتكرر للكاتل، خاصة الأنواع التي تحتوي على أجزاء بلاستيكية تلامس الماء الساخن، أو مكونات معدنية قد تتأثر بالتآكل مع مرور الوقت، وهو ما دفع خبراء إلى التحذير من بعض الممارسات التي قد تزيد احتمالات انتقال مواد غير مرغوب فيها إلى مياه الشرب.

وفي تقرير لها، تناولت صحيفة «The Guardian» البريطانية أبرز التساؤلات المتعلقة بسلامة الغلايات الكهربائية، والمخاطر المحتملة لبعض خامات تصنيعها، فضلًا عن النصائح التي ينبغي مراعاتها عند الشراء والاستخدام.

هل تنتقل مواد ضارة إلى الماء عند استخدام الكاتل؟

تختلف درجة أمان الغلاية الكهربائية بحسب المواد المستخدمة في تصنيعها وجودة المنتج، وتتركز أبرز المخاوف في ثلاثة جوانب رئيسية:

البلاستيك والمواد المتحررة بفعل الحرارة

تدخل مادة البولي بروبيلين في تصنيع عدد كبير من الغلايات البلاستيكية، خاصة الفئات الاقتصادية، وتتمثل المشكلة المحتملة في تعرض الأسطح البلاستيكية للحرارة المرتفعة بشكل متكرر، ما قد يؤدي إلى تحرر جسيمات دقيقة ونانوية وانتقالها إلى المياه.

وتشير أبحاث إلى إمكانية إطلاق بعض المنتجات البلاستيكية جسيمات دقيقة عند تعرضها للماء الساخن، لكن حجم الجسيمات المنبعثة يختلف بحسب نوع المادة وجودة التصنيع وظروف الاستخدام، ولا تزال الآثار الصحية طويلة الأمد لهذا التعرض محل دراسة.

الإضافات الكيميائية في بعض المنتجات

قد تحتوي بعض الخامات البلاستيكية على مركبات كيميائية تُستخدم أثناء التصنيع لتحسين خصائص المادة، ومن بينها الفثالات وبعض أنواع البيسفينول.

وتحظى هذه المركبات باهتمام بحثي بسبب ارتباط التعرض لبعضها بتأثيرات محتملة على التوازن الهرموني ووظائف الغدد الصماء، لكن لا يمكن افتراض وجودها أو انتقالها إلى المياه في جميع الغلايات البلاستيكية، إذ يعتمد ذلك على التركيب الفعلي للمنتج ومطابقته لمعايير السلامة.

المكونات المعدنية واحتمالات تسرب النيكل

حتى الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تحتاج إلى فحص جودة مكوناتها الداخلية، إذ قد تحتوي بعض الغلايات على عناصر تسخين معدنية مكشوفة يدخل النيكل في تصنيعها.

وفي ظروف معينة، قد تنتقل كميات محدودة من النيكل إلى المياه، خاصة مع تآكل المكونات أو تراكم الترسبات، وهو أمر يستحق الانتباه لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية هذا المعدن.

إعادة غلي الماء أكثر من مرة.. هل تتحول المياه إلى مادة مسرطنة؟

من أكثر المعلومات المتداولة بشأن استخدام الكاتل أن تسخين المياه نفسها عدة مرات يؤدي إلى تكوين مواد مسرطنة، لكن هذا الادعاء لا تدعمه أدلة علمية تثبت أن إعادة غلي مياه الشرب النظيفة تسبب السرطان.

وما يحدث فعليًا أن جزءًا من الماء يتبخر عند التسخين المتكرر، وهو ما قد يرفع تركيز بعض المواد الذائبة الموجودة فيه، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب مركبات أخرى بحسب طبيعة المياه ومصدرها.

وقد تظهر نتيجة ذلك تغيرات في مذاق الماء وزيادة الترسبات المعدنية داخل الغلاية، لكن هذه الظاهرة لا تعني أن الماء أصبح سامًا لمجرد إعادة غليه.

وتظل المشكلة الأكثر وضوحًا هي إهمال تنظيف الجهاز، إذ يمكن أن تتراكم الرواسب بمرور الوقت وتؤثر في كفاءة التسخين وسلامة الاستخدام.

مواصفات الكاتل الذي يستحق الشراء

لا يرتبط اختيار الغلاية الكهربائية بالسعر أو الشكل الخارجي فقط، بل ينبغي الاهتمام بالخامات الملامسة للمياه وطبيعة التصميم الداخلي، ومن أبرز المواصفات التي يُنصح بمراعاتها:

الجسم الزجاجي: يفضل اختيار الأنواع المصنوعة من زجاج البوروسيليكات المقاوم للحرارة، مع التأكد من جودة الأجزاء الأخرى.

يفضل اختيار الأنواع المصنوعة من زجاج البوروسيليكات المقاوم للحرارة، مع التأكد من جودة الأجزاء الأخرى. الفولاذ المقاوم للصدأ: يمكن اختيار الستانلس ستيل المخصص لملامسة الأغذية، مثل الدرجة 304، مع مراجعة مواصفات المنتج.

يمكن اختيار الستانلس ستيل المخصص لملامسة الأغذية، مثل الدرجة 304، مع مراجعة مواصفات المنتج. القاعدة الحرارية المخفية: يُفضل أن يكون عنصر التسخين أسفل قاعدة معدنية، بدلًا من وجود ملف مكشوف داخل المياه.

يُفضل أن يكون عنصر التسخين أسفل قاعدة معدنية، بدلًا من وجود ملف مكشوف داخل المياه. الأجزاء الداخلية: يجب التأكد من أن الغطاء والفوهة وأي أجزاء تلامس الماء أو البخار مصنوعة من خامات مناسبة للاستخدام مع مياه الشرب.

يجب التأكد من أن الغطاء والفوهة وأي أجزاء تلامس الماء أو البخار مصنوعة من خامات مناسبة للاستخدام مع مياه الشرب. مصدر الشراء: اختيار منتج من شركة موثوقة ومطابق لمعايير السلامة أفضل من الاعتماد على المنتجات مجهولة المصدر.

5 عادات تحافظ على نظافة الكاتل وتقلل مشكلاته

إلى جانب جودة الجهاز، تلعب طريقة التعامل معه دورًا مهمًا في الحفاظ على كفاءته، ويمكن اتباع الإجراءات التالية:

1- إزالة الطبقة الجيرية بانتظام

تتكون الترسبات المعدنية نتيجة تسخين المياه التي تحتوي على نسب من الكالسيوم والمغنيسيوم، ويمكن التخلص منها باستخدام الخل الأبيض المخفف بالماء أو عصير الليمون، بشرط أن تسمح تعليمات الشركة المصنعة بذلك.

2- شطف الغلاية بعد التنظيف

بعد استخدام الخل أو الليمون لإزالة الرواسب، يجب التخلص من محلول التنظيف وشطف الجهاز جيدًا، ويمكن غلي كمية من المياه النظيفة والتخلص منها قبل إعادة استخدامه.

3- عدم ترك الماء داخل الجهاز لفترات طويلة

من الأفضل تفريغ المياه المتبقية إذا لم تكن هناك حاجة إليها، وعدم الاحتفاظ بالماء داخل الغلاية لأيام متتالية، مع ترك الغطاء مفتوحًا قليلًا حتى يجف الجزء الداخلي بعد التنظيف.

4- تجنب ملء الغلاية بكميات أكبر من الحاجة

استخدام كمية المياه المطلوبة للمشروب فقط يقلل من تكرار تسخين كميات غير ضرورية، ويساعد على توفير استهلاك الكهرباء، كما يحد من بقاء المياه راكدة داخل الجهاز.

5- فحص الجهاز وعدم تجاهل التلف

ينبغي متابعة الحالة الداخلية للغلاية، والتوقف عن استخدامها إذا ظهرت تشققات أو تقشرات أو علامات صدأ أو تلف في الأجزاء الملامسة للماء، مع استبدالها بجهاز جديد مطابق لمعايير السلامة.

هل يجب الاستغناء عن الكاتل البلاستيك؟

لا يمكن اعتبار جميع الغلايات البلاستيكية خطيرة بالدرجة نفسها، فالأمر يتوقف على نوع البلاستيك وجودة التصنيع ومدى ملاءمته لملامسة المياه الساخنة، لكن اختيار الأجهزة ذات الخامات الموثوقة يظل خطوة احترازية مهمة، خاصة مع الاستخدام اليومي والمتكرر.

كما أن الغلايات الزجاجية والمصنوعة من الستانلس ستيل ليست محصنة تمامًا من المشكلات، إذ تظل جودة المكونات الداخلية والصيانة الدورية من العوامل الأساسية في تحديد سلامة الجهاز.

والقاعدة الأهم هي عدم الاعتماد على شكل الغلاية أو سعرها عند الشراء، وإنما مراجعة مواصفاتها واختيار منتج موثوق، مع الالتزام بالتنظيف المنتظم والتخلص من أي جهاز تظهر عليه علامات التلف.