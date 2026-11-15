لدعم مرضى الأورام وأسرهم.. معهد ناصر ينظم حزمة من الفعاليات التوعوية

في إطار ريادته في تقديم رعاية صحية متكاملة، تستمر مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج فى تنظيم حزمة من الفعاليات التوعوية والمحاضرات الطبية المتخصصة، المُصممة لدعم مرضى الأورام وأسرهم؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المرض بوعي، ثقة، واحتواء نفسي شامل.

أبرز المحاور الطبية والورش التوعوية المُقدمة للمرضى وذويهم:

التحول الرقمي وتسهيل الخدمات: دور منظومة الحجز الإلكتروني في تيسير حصول المريض على الخدمة الطبية بسرعة وكفاءة.

معايير الجودة والأمان الدوائي: آليات التداول والتحضير الآمن لأدوية الأورام وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

التغذية العلاجية لمرضى الأورام: إرشادات طبية وتمريضية عملية للتغلب على فقدان الشهية وتحديات التغذية أثناء رحلة العلاج.

إدارة الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي: طرق التعامل الآمن مع الأعراض المصاحبة والوقاية من المضاعفات.

وأكدت إدارة معهد ناصر للبحوث والعلاج أن الرعاية الصحية الشاملة تتجاوز حدود العلاج الدوائي؛ فالتثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي يمثلان ركائز أساسية لتحسين جودة حياة المرضى. لأننا نؤمن بأن المعرفة قوة، نواصل التزامنا بدعم أبطالنا في كل خطوة على طريق الشفاء.