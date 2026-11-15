شهود عيان يكشفون اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس قُتل على يد جاره ببنها

كشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس لقي مصرعه إثر مشاجرة مع جاره بشارع كلية التجارة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، انتهت بتعرضه لطعنة نافذة بسلاح أبيض في منطقة البطن، أسفرت عن وفاته، فيما أُصيبت زوجته وشقيقها خلال الواقعة.



وقال شهود العيان إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وجاره، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء على تاجر الملابس، ليسقط الأخير أرضًا غارقًا في دمائه، وسط محاولات من المتواجدين لإنقاذه.

وأضاف الشهود أن اللحظات الأخيرة للمجني عليه شهدت مشهدًا مؤثرًا، بعدما رفع إصبعه ونطق الشهادة قبل وفاته، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي والمتواجدين بمحيط الواقعة.

وأشاروا إلى أن المجني عليه كان يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي المنطقة والمتعاملين معه، مؤكدين أنه مشهود له بحسن الخلق، ولم يسمعوا عنه سوى كل خير طوال فترة وجوده وعمله بشارع كلية التجارة بمدينة بنها.

وكانت الواقعة قد أسفرت أيضًا عن إصابة زوجة المجني عليه وشقيقها، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع كلية التجارة بدائرة القسم، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم ثان بنها ومعاونيه إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يُدعى «محمد. س»، في العقد الرابع من العمر، صاحب محل ملابس ومقيم بقرية كفر سندنهور، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، كما تبين إصابة زوجته وشقيقها خلال المشاجرة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات سابقة بين المجني عليه وصاحب محل مجاور له كانت وراء نشوب المشاجرة، التي تطورت إلى اعتداء المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض، موجهًا له طعنة نافذة في البطن، فيما امتدت الاعتداءات لتطال زوجته وشقيقها، ما أسفر عن إصابتهما.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، كما حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.