قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
رونالدو جونيور يسجل ظهوره الأول مع البرتغال
الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي أمام أول أغسطس.. «كاف» يكشف مواعيد أول جولتين بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهود عيان يكشفون اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس قُتل على يد جاره ببنها

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

كشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة تاجر ملابس لقي مصرعه إثر مشاجرة مع جاره بشارع كلية التجارة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة بينهما، انتهت بتعرضه لطعنة نافذة بسلاح أبيض في منطقة البطن، أسفرت عن وفاته، فيما أُصيبت زوجته وشقيقها خلال الواقعة.


وقال شهود العيان إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وجاره، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على الاعتداء على تاجر الملابس، ليسقط الأخير أرضًا غارقًا في دمائه، وسط محاولات من المتواجدين لإنقاذه.
وأضاف الشهود أن اللحظات الأخيرة للمجني عليه شهدت مشهدًا مؤثرًا، بعدما رفع إصبعه ونطق الشهادة قبل وفاته، الأمر الذي أثار حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي والمتواجدين بمحيط الواقعة.
وأشاروا إلى أن المجني عليه كان يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي المنطقة والمتعاملين معه، مؤكدين أنه مشهود له بحسن الخلق، ولم يسمعوا عنه سوى كل خير طوال فترة وجوده وعمله بشارع كلية التجارة بمدينة بنها.
وكانت الواقعة قد أسفرت أيضًا عن إصابة زوجة المجني عليه وشقيقها، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع كلية التجارة بدائرة القسم، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم ثان بنها ومعاونيه إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يُدعى «محمد. س»، في العقد الرابع من العمر، صاحب محل ملابس ومقيم بقرية كفر سندنهور، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في البطن، كما تبين إصابة زوجته وشقيقها خلال المشاجرة.
وكشفت التحريات الأولية أن خلافات سابقة بين المجني عليه وصاحب محل مجاور له كانت وراء نشوب المشاجرة، التي تطورت إلى اعتداء المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض، موجهًا له طعنة نافذة في البطن، فيما امتدت الاعتداءات لتطال زوجته وشقيقها، ما أسفر عن إصابتهما.
وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، كما حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية بنها شارع كلية تجارة الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

كرة قدم

تينيريفي يخلد ذكرى خيسوس دي ميجيل في أول مباراة بعد وفاته المأساوية

يورجن كلوب و فلوريان فيرتز

فيرتز يكشف نصائح يورجن كلوب له: تحمل المسؤولية ولا تبحث عن كبش فداء

محمد صلاح

صحف عالمية تشيد بما قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر: إنجازات تاريخية رغم أصعب الفترات

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد