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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زخرفتي تحكي ورشة فنية في متحف شرم الشيخ احتفالاً بـ اليوم العالمي للفن الإسلامي

زخرفت يتحكي ورشة فنية في متحف شرم الشيخ
زخرفت يتحكي ورشة فنية في متحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نفذ متحف شرم الشيخ ورشة فنية بعنوان زخرفتي تحكي، وذلك في إطار حرصه على تقديم أنشطة فنية وتعليمية تثري خبرات الأطفال وتنمي قدراتهم الإبداعية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي.
أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهدفت الأطفال من سن 8 إلى 14 عامًا وتضمنت تعريفهم بجماليات الفن الإسلامي، والتعرف على أبرز عناصر الزخارف الهندسية والنباتية، وماتتميز به من تكرار وتماثل وتناسق في التكوني.

متحف شرم الشيخ

 

 تعود فكره بناء المتحف الى عام 2006 وفى عام 2017 تم استكمال بناء المتحف.

ويعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفه للحضارة بوجه عام والحضارة المصرية القديمه بشكل خاص وذلك عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الاثرية التي تم إختيارها بعناية من المخازن المتحفية.

تعبر القاعة الكبرى في العرض المتحفي عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمه واهتماماته بالعلم والرياضة والصناعات والحرف وحياته العائلية وحبه للحيوانات لدرجه التبجيل، كما يعرض بعض الحيوانات المحنطة.

متحف شرم الشيخ زخرفتي شرم الشيخ متحف شرم زخرفتي تحكي اليوم العالمي للفن الإسلامي

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