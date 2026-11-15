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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذة سياسات عامة: مصر تتجه لتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في الاقتصاد

أستاذة سياسات عامة: مصر تتجه لتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في الاقتصاد
أستاذة سياسات عامة: مصر تتجه لتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في الاقتصاد
شيماء جمال

أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة العاصمة، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا مهمًا في توجهاته الاقتصادية، من خلال الانتقال تدريجيًا من النموذج الاشتراكي إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا، يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي.


وقالت "ريهام مصطفى" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد،  إن الدولة تتجه إلى تغيير طبيعة دورها في الاقتصاد، بحيث تركز بصورة أكبر على التنظيم والرقابة، مع إتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لقيادة الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة الاقتصادات الحديثة التي يعتمد فيها النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة على القطاع الخاص.
وأضافت أن هذا التحول يكتسب أهمية خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تشهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن مصر قطعت خطوات في هذا المسار، وأصبحت تعمل على وضع خطتها الاقتصادية بصورة أكبر، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن التوجه الاقتصادي الحالي يستهدف أيضًا منح مساحة أكبر للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز دور مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاج والاستثمار.
وأكدت أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يمثل أحد المحاور المهمة للتحول الاقتصادي الذي تسعى مصر إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

مصر القطاع الخاص الشركات الناشئة الاقتصاد الاقتصاد المصري نشأت الديهي

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