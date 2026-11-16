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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد... رئيس الجامعة يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي.. والسفيره تتفقد مركز الحفريات بالجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، وذلك على هامش زيارتها لمحافظة الوادي الجديد.

تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، بحضور نواب رئيس الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتنموية.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأوروبية في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية.

سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد وتشيد بمقتنياته النادرة

تفقدت السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها للجامعة، رفقة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، للتعرف على ما يضمه المركز من مقتنيات علمية وأبحاث متخصصة في مجال الحفريات.


مقتنيات علمية وأبحاث متخصصة في مجال الحفريات

وتضمنت الجولة تفقد مجموعة من المقتنيات النادرة، من بينها هياكل عظمية متكاملة لكائنات منقرضة، إلى جانب مجموعة من حفريات السلاحف البحرية، حيث استمعت السفيرة إلى شرح من فريق العمل بالمركز حول طرق اكتشاف هذه الحفريات، وأساليب توثيقها ودراستها وفقًا للمعايير العلمية.

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن إعجابها بما يمتلكه المركز من مقتنيات علمية نادرة، مشيدة بالجهود التي تبذلها جامعة الوادي الجديد في دعم البحث العلمي والحفاظ على التراث الطبيعي والجيولوجي للمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار التعريف بالإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها جامعة الوادي الجديد، وتسليط الضوء على دورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتراث الجيولوجي بالمحافظة.

أوقاف الوادي الجديد تعقد التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026

عقدت مديرية أوقاف الوادي الجديد، بمقر المديرية، اختبارات التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي ضوء توجيهاته باختيار الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة من الأئمة والعلماء، وفق معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص؛ لتمثيل مصر ووزارة الأوقاف في مختلف دول العالم، وذلك تحت إشراف ومتابعة فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد.

وتشكلت لجنة الاختبارات برئاسة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، وعضوية الشيخ حسن عبد الحافظ محمد، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات بالمديرية.

وسادت الاختبارات أجواء من الجدية والتنظيم، مع الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين لعرض قدراتهم العلمية والدعوية، حيث ناقشتهم اللجنة وقيّمت مستوياتهم المعرفية ومهاراتهم التواصلية وثقافتهم الإسلامية، بكل حيادية ووفق المعايير المقررة.

وتُعد هذه الاختبارات مرحلة أولية لاختيار العناصر المتميزة وتصعيدها للتأهل إلى المراحل اللاحقة، التي تشمل الاختبارات التحريرية والشفوية المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف؛ تمهيدًا لاختيار الكفاءات القادرة على نشر رسالة الإسلام السمحة والمنهج الوسطي المستنير في الخارج، بأمانة وإخلاص.

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