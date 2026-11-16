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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير محمد بدر الدين: يجب منع إقامة سدود إثيوبية جديدة.. ومصر تدعم التنمية بشرط احترام حقوقها المائية

السفير محمد بدر الدين
السفير محمد بدر الدين
محمد البدوي

شدد السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة عدم السماح بإقامة سدود جديدة في إثيوبيا، مؤكدًا أن القاهرة تدعم جهود التنمية الإثيوبية، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بحماية حقوقها المائية والحفاظ على مصالحها المرتبطة بنهر النيل.

بناء سد النهضة وعمليات الملء والتشغيل

وأوضح بدر الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إثيوبيا تنصلت من الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة ببناء سد النهضة وعمليات الملء والتشغيل.

استمرار التحركات المصرية

وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب استمرار التحركات المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد واضحة لملء وتشغيل السد، ويضمن مراعاة حقوق جميع الأطراف.

 الحقوق المصرية ويدعم الاستقرار

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أهمية مواصلة الدولة المصرية جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات ملزمة بشأن إدارة الموارد المائية، بما يحافظ على الحقوق المصرية ويدعم الاستقرار في المنطقة.

سد النهضة الخارجية وزير الخارجية محمد بدر الدين إثيوبيا نهر النيل

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