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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إخفاء البصمات الرقمية.. أسلوب جديد للبرمجيات الخبيثة في مواجهة أنظمة الحماية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
البهى عمرو

أكد المهندس عصام البرعي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن أدوات الذكاء الاصطناعي أحدثت طفرة كبيرة في أساليب الاختراق الإلكتروني، بعدما ساعدت المخترقين على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها خلال دقائق، بدلًا من الوقت الطويل الذي كانت تستغرقه الطرق التقليدية، مشيرًا إلى أنها رفعت معدلات نجاح الهجمات بنحو 3 إلى 4 أضعاف.

وقال خلال لقائه مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة«صدى البلد» إن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على فحص أنظمة التشغيل والبرمجيات واكتشاف مئات الثغرات، فضلًا عن تحديد طرق استغلالها، موضحًا أن إحدى الأدوات تمكنت مؤخرًا من اكتشاف نحو 1700 ثغرة في أحد أشهر أنظمة التشغيل المستخدمة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأضاف أن الاعتقاد بوجود شركات أو أنظمة مؤمنة بالكامل غير صحيح، إذ لا يوجد برنامج خالٍ من الثغرات، كما يمثل العنصر البشري نقطة ضعف رئيسية، لافتًا إلى أن الموظفين يسهمون بنحو 60% من نجاح عمليات الاختراق، وفق تقديره.

وأوضح أن استخدام البريد الإلكتروني الإداري في التعاملات الشخصية أو فتح روابط مجهولة قد يتيح للمهاجمين الوصول إلى بيانات الشركات، حتى إذا كانت أنظمتها غير متصلة بالإنترنت، من خلال زرع برمجيات خبيثة على أجهزة العاملين.

وشدد على أن الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر صعوبة في الاكتشاف، مع قدرة بعض البرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إخفاء آثارها الرقمية والتكيف مع أنظمة الحماية.

الذكاء الاصطناعي الاختراق الإلكتروني صدى البلد

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