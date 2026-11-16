إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالمنزلة في الدقهلية

أُصيب 4 أشخاص، اليوم، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بميدان السلخانة بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، أمام المزلقان في اتجاه الجبانة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 4 أشخاص، وهم:

وداد علي منصور، 36 عاما ، مصابة بكسر بالساق اليمنى.



أمل وليد إيفال، 17 عاما ، مصابة بكسر بالساق اليمنى.

مهتار محمد رفعت، 40 عاما ، مصاب بكسر بقاعدة الجمجمة.

عبد الحميد إبراهيم المصري، 40 عاما ، مصاب بكسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.