بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالخرطوش في منية النصر بالدقهلية

أُصيب 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام ، بطلقات خرطوش، إثر تعرضهم لاعتداء من آخرين بإحدى الأراضي الزراعية بقرية منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث اعتداء بالخرطوش على عدد من الأشخاص داخل أرض زراعية بوسط الترعة الجديدة بمنية النصر،

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه و أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وبالفحص تبين إصابة كلة من:

إبراهيم محمود حسن، 22 عاما ، بطلقات خرطوش بالظهر وأسفل الرأس من الخلف ومحمد سعد السعيد، 33 عاما ، بإصابات خرطوش بالرأس وباسم أحمد ياقوت، 25 عاما ، بإصابات خرطوش بالظهر والقدمين من الخلف. وإلياس محمد سعد، 5 أعوام ، بإصابات خرطوش بالكتف الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.