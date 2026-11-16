قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض
الكوربة تستعيد بريقها.. خطة متكاملة لتحويل شارع إبراهيم باشا إلى متنزه حضري آمن للمشاة
الجمعية الطبية المصرية ونظيرتها الصينية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الزيارات العلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة وغلق المنشأة.. ماذا ينتظر أصحاب الأعمال المخالفين لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور؟

أجور
أجور
أميرة خلف

أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص بداية يناير المقبل 2027، أمس الأمر الذي يلزم أصحاب الأعمال والمنشآت بتطبيق الحد الأدنى المقرر للأجور وفقًا للضوابط القانونية، وعدم التحايل على حقوق العاملين أو صرف رواتب تقل عن القيمة المحددة.

وحدد قانون العمل الجديد، العقوبات التي تنتظر المنشآت المخالفة، والتي قد تصل إلى الغرامة وغلق المنشأة، فما الحالات التي تستوجب توقيع العقوبة؟ وما الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد أصحاب الأعمال غير الملتزمين؟

طبقا  لقانون العمل الجديد ، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ولكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

وتعتمد وزارة العمل على عدة آليات رقابية وإجرائية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدة عقوبات من سلطة وزارة العمل أن تطبقها على أي منشأة فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

عقوبات المنشآت المخالفة


وفرض قانون العمل غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها حال تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها.


العقوبة الثانية هي: إلزام المنشأة برد الفروق المالية للعمال، وذلك فى حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور، فتلزمه الوزارة بدفع الفروق المالية للعمال بأثر رجعى، وإذا استمر صاحب العمل فى المخالفة، تحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، والتي قد تصدر أحكامًا تلزم المنشأة بالدفع أو توقيع عقوبات إضافية.

إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص 

 

وتدرجت العقوبات بـ قانون العمل، حتى وصلت إلى أنه فى حالات المخالفات الجسيمة أو تكرار الانتهاكات، يحق للوزارة اتخاذ إجراءات إدارية تصل إلى إيقاف نشاط المنشأة أو سحب التراخيص الخاصة بها.

الحكومة مصطفى مدبولي القطاع الخاص أصحاب الأعمال قانون العمل الجديد الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الرمان

مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بالصور

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد