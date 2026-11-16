أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص.. وأحمد موسى: كامل الوزير جدع وابن بلد وبيحب الخير ومخلص وعمل إنجازات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الإسكان تستعد لتشغيل 200 أتوبيس كهربائي وغازي في المدن الجديدة.. الوزيرة تكشف

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لإطلاق منظومة موحدة للمواصلات في المدن الجديدة، تضم الأتوبيسات الكهربائية والغازية، إلى جانب وسائل النقل الخاصة، بهدف تسهيل انتقال المواطنين بين المدن والأحياء، وتوفير وسيلة مواصلات حضارية تتيح لهم التنقل باستخدام كارت موحد.

وزير النقل: مسار مخصص للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وغرامات فورية للمخالف

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الأتوبيس الترددي سيكون له مسار مخصص على الطريق الدائري، مع اتخاذ إجراءات لمنع دخول السيارات العادية إلى المسار المخصص له.

متحدث الصحة: "أبطالنا السكر" توفر أجهزة قياس ذكية لمتابعة مستويات السكر لدى الأطفال

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن "أبطالنا السكر" إحدى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين الصحة العامة، وتستهدف الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، الذين يحتاجون إلى العلاج بالأنسولين مدى الحياة.

حسن رداد: التوجيه المهني يساعد الشباب على اقتناص فرص العمل المناسبة وإثبات أنفسهم

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التوجيه والإرشاد المهني يلعبان دورًا مهمًا في مساعدة الشباب على التعرف على فرص العمل المتاحة واختيار الوظائف المناسبة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الخاص من المقرر أن يستفيدوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يتقاضى الحد الأدنى المقرر من حقه التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية.

أحمد موسى: كامل الوزير جدع وابن بلد وبيحب الخير ومخلص وعمل إنجازات

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، مثمنًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق.

تعثر مؤقت.. وزيرة الإسكان تكشف عن حقيقة وجود فقاعة عقارية

وصفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يشهده السوق العقاري حاليًا بأنه تعثر لبعض المطورين غير الملتزمين، نافية أن تكون الأزمة فقاعة عقارية، ومؤكدة أن الدولة بدأت حصر المشروعات العقارية ومراجعة مدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، من خلال لجان تضم جهات الولاية والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية.

مكيفة بتكنولوجيا فرنسية.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول للمترو

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على بدء تشغيل القطارات الجديدة بالخط الأول لمترو الأنفاق، والتي تنتجها شركة «ألستوم»، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة القطارات بدأ منذ عامي 2014 و2015، ضمن خطة تحديث وسائل النقل والمواصلات في مصر.

الوزراء: ندرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين دخول العاملين ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور وتحسين خدمات الصحة والتعليم تأتي على رأس أولويات الحكومة، كلما توافر حيز مالي يسمح بذلك.