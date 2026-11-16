نائب: تنويع الأسواق التصديرية ضرورة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن ضرورة تنويع المنتجات والأسواق التصديرية تعكس أهمية تبني استراتيجية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.



و أشار " نظير" في تصريحات خاصة إلى أن تنويع الصادرات المصرية أصبح ضرورة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

دعم الصناعة الوطنية



وأوضح عضو النواب، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والعمل على رفع جودة المنتجات المصرية وتطويرها وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين.



جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف إحداث نقلة في منظومة دعم الصادرات المصرية، من خلال تنويع المنتجات المصدرة والتوسع في الأسواق الخارجية؛ بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الاستثمار، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، إن تنويع الأسواق المستهدفة يمثل أحد المحاور المهمة للبرنامج خاصة في ظل التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى بعض الأسواق، وفي مقدمتها أسواق جنوب شرق آسيا، التي تتطلب جهودا إضافية للتعامل مع متطلباتها وتعزيز فرص التواجد المصري بها.