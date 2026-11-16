بين الخيوط وماكينات الحياكة.. كيف تحولت مستفيدة سابقة بـ"تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصادي؟

يواصل بودكاست "هنا التضامن"، الذي يُبث عبر المنصات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، تسليط الضوء على النماذج الملهمة التي انتقلت من دائرة الحصول على الدعم النقدي إلى آفاق العمل والتمكين والإنتاج.

وتستعرض الحلقة السادسة نموذجًا يجسد نجاح جهود الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في تحويل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى قوى منتجة؛ حيث استطاعت السيدة آية رمضان، إحدى المستفيدات السابقات من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أن تخطو خطوة فارقة في حياتها بالتحاقها للعمل في مصنع للغزل والنسيج، لتتحول على مدار ثلاث سنوات إلى عنصر فاعل ومنتج، وتستغني بعملها ودخلها الخاص عن الدعم النقدي.

وبدأت قصة نجاح "آية" بتلقيها اتصالًا هاتفيًا يبلغها بتوافر فرص عمل للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" في مصنع للغزل والنسيج.وعلى الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في مجال الخياطة أو التعامل مع ماكينات التصنيع، لم تتردد في خوض التجربة والتوجه إلى المصنع برفقة عدد كبير من السيدات؛ حيث خضعن لتدريب عملي شامل خطوة بخطوة، بدأ من أساسيات تجهيز الماكينات وتمرير الخيوط، وصولًا إلى إتقان قص الملابس الجاهزة وحياكتها كالقمصان والبنطلونات.

وتروي "آية" أن أول قطعة ملابس أنجزتها بيديها شكلت نقطة تحول في ثقتها بنفسها، مشيرةً إلى أن التحاقها بالعمل لم يوفر لها مصدر دخل ثابتًا ومستقلًا فحسب، بل انعكس بشكل مباشر على استقرار أسرتها؛ إذ أسهم دخلها في تخفيف الأعباء المادية، وتلبية احتياجات أبنائها، ومساندة زوجها، مما عزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي داخل منزلها.

ولم تقتصر مكتسبات التجربة على الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل اكتساب حرفة ومهارة مهنية تفتح أمامها آفاقًا مستقبلية للعمل الحر، إلى جانب ما يقدمه المصنع من تسهيلات، أبرزها توفير وسائل انتقال يومية من محل السكن وإليه، وهو ما شجع عشرات السيدات في منطقتها السكنية على الاقتداء بتجربتها والالتحاق بالعمل في المصنع.

وتوجه "آية رمضان" رسالة ملهمة لكل سيدة من مستفيدات برامج الحماية الاجتماعية بضرورة استثمار فرص العمل المتاحة، مؤكدةً أن العمل يمنح المرأة الاستقلالية، ويبني شخصيتها، وينقلها وأسرتها إلى مستوى معيشي أكثر استقرارًا وكرامة.

ويُعد مصنع الفيوم نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني؛ إذ جرى إعادة استغلال مصنع متوقف بالمحافظة وتجهيزه لتشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدات برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال تدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة.

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