وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الطاقة الفندقية المضافة سنويا من 15 ألف إلى 30 ألف غرفة

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المصري الصيني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات التبادل بين البلدين، استنادا إلى العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح حرص مصر على تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعات إطارات السيارات والألياف الصناعية (الفايبر)، واستخراج وتكرير البترول، إلى جانب إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية.

مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل تزايد الإقبال على مقاصدها السياحية من مختلف دول العالم، بما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية المضافة سنويا إلى 30 ألف غرفة، مقابل 15 ألف غرفة حاليا، مشيرًا إلى امتلاك مصر محفظة من الأراضي الاستثمارية المهيأة للطرح أمام المستثمرين الصينيين، لإقامة مشروعات فندقية وسياحية عليها.

تنظيم زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى مصر

وبحث الوزير تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ودراسة آليات إقامة مشروعات مشتركة، مؤكدا أهمية توسيع التعاون في الصناعات البترولية وتكرير النفط، والاستعداد لدراسة الفرص الاستثمارية المحددة والمشاركة في تنفيذها.

من جانبه، أكد شياو جي أهمية تعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها شريكا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى توافق مستهدفات التنمية في البلدين.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التمثيل التجاري.