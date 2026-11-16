لوكاكو يعلن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلجيكا

أعلن الهداف التاريخي للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو اعتزاله اللعب دولياً بعد مسيرة امتدت لـ16 عاماً مع منتخب بلاده.

وسجل لوكاكو البالغ من العمر 33 عاماًَ، 94 هدفاً في 135 مباراة.



وكتب لوكاكو عبر حسابه على إنستجرام "على مدى هذه السنوات الست عشرة، قدمت كل ما لديّ للمنتخب الوطني. لقدكانت رحلة جميلة، واستمتعت بكل لحظة فيها".

وأضاف مهاجم فنربهتشه التركي الذي ارتدى قميص بلجيكا في أربع نسخ من كأس العالم وثلاث كؤوس أوروبية "أنامتصالح مع قراري بالتوقف هنا. لقد كانت تجربة مذهلة، واستمتعت بها كثيراً. أنا ممتن".

وتابع: "إلى جماهير بلجيكا، شكراً لكم على الدعم الذي قدمتموه لمنتخبنا. أنا فخور بتمثيل بلادي في 4 نسخ من كأسالعالم و3 كؤوس أوروبية. لن أنسى تلك اللحظات أبدا".

وأشاد الاتحاد البلجيكي بمسيرة لوكاكو في بيان أعقب إعلان اعتزاله، قائلاً: "منذ مشاركته الأولى في 3 مارس 2010، وهو فيالسادسة عشرة من عمره فقط، ارتدى روميلو قميص المنتخب الوطني في 135 مباراة وسجل 94 هدفاً. إنها أرقام استثنائيةجعلت منه الهداف التاريخي لمنتخب الشياطين الحمر".

وأثنى عدد من زملاء لوكاكو على مسيرته، فقال لاعب خط الوسط أكسل فيتسل الذي أعلن اعتزاله دولياً في سبتمبر عبرموقع إنستغرام: "أسطورة، يا أخي".