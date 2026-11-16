قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد
اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل
الإعدام شنقًا لسيدة قتلت محاميًا داخل مكتبه بالإسكندرية لسرقته
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب
وزير الكهرباء: ندرس التوسع في شبكات بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال
رئيس الوزراء: نسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل لـ12 مليار دولار
الأرصاد: الشبورة مستمرة الأيام القادمة والأجواء خريفية بأغلب المحافظات
تقرير برلماني بريطاني يحذر: البلاد غير جاهزة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحروب
نتنياهو يتهم آيزنكوت باستغلال اعتقال نشطاء «رعم» لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية
أزمة تضرب جيش الاحتلال.. نقص حاد في المقاتلين وتحذيرات من تفاقم العجز
غريم الأهلي الجديد.. أليو ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري المصري
فتوى أردنية جديدة بعد وفاة مصلٍ خلال الفجر وعدم قطع الصلاة لإنقاذه| تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاعي الدفاع والسلع الاستهلاكية وسط تراجع أسهم التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية


ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ مقتربة من مستويات قياسية، مدفوعة بمكاسب أسهم شركات الدفاع والسلع الاستهلاكية، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا وسط حالة من الحذر بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة "إنفيديا" الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 664.97 نقطة، ليقترب من مستوياته القياسية، بدعم من أداء عدد من القطاعات التي تخلفت عن مكاسب السوق خلال العام الجاري.

وتصدر قطاع الطيران والدفاع مكاسب القطاعات الأوروبية، مرتفعا بنسبة 1.3%، مع محاولة أسهم شركات "راينميتال" و"رينك" و"سي إس جي" التعافي من خسائر حادة سجلتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورغم المكاسب الأخيرة، ظل القطاع متأخرا عن أداء السوق منذ بداية العام، وسط مخاوف من صعوبة تحويل شركات الصناعات الدفاعية طلبياتها إلى إيرادات قوية وتدفقات نقدية، رغم التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي على المعدات العسكرية الجديدة.

وقال جيمس راستيه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة "كوست كابيتال" ومقرها لندن، إن قطاع الدفاع يوفر فرصا استثمارية جذابة، مشيرا إلى وجود عدد من الاستثمارات في القطاع التي تحظى باهتمام الشركة.

كما سجلت قطاعات السلع الفاخرة والسلع الشخصية والمنزلية والرعاية الصحية مكاسب، مستفيدة من توجه المستثمرين نحو القطاعات الاستهلاكية التي تراجعت نسبيًا خلال العام الجاري.

وارتفع سهم شركة "نوفو نورديسك" بنسبة 3.2%، بعدما أعلنت الشركة أن دواءها "كاجريسيما" حقق فقدانًا للوزن بنسبة 25.4% لدى المشاركين الذين استجابوا للعلاج في المراحل المبكرة.

وساهمت نتائج الأعمال القوية، إلى جانب توجه المستثمرين إلى اعتبار الأسواق الأوروبية ملاذا نسبيا من تقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي، في عودة مؤشر "ستوكس 600" إلى مستويات قياسية، في وقت تواجه فيه الأسهم الأمريكية والآسيوية حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاستثمار في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، رفعت مؤسسة "مورجان ستانلي" تصنيف الأسهم الأوروبية إلى "زيادة الوزن" من "الوزن المتساوي"، في إشارة إلى تحسن نظرتها الاستثمارية تجاه أسواق المنطقة.

وفي المقابل، تراجعت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ انخفض سهم "سيمنز إنرجي" بنسبة 1%، فيما هبط سهم "أيكستون" بنسبة 1.4%، وسهم "تكنوبروب" بنسبة 3.7%.

ورغم تراجع أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أبدى راستيه تفضيلًا للشركات التكنولوجية الأوروبية على نظيراتها الأمريكية، موضحًا أنها تخدم قطاعات صناعية أخرى إلى جانب الذكاء الاصطناعي.

وتوقع أن تشهد الأسواق المالية خلال العام أو العامين المقبلين موجة من إدراج شركات التكنولوجيا الأوروبية، وأن تحقق أداءً قويًا، معتبرًا أن أوروبا وقطاع التكنولوجيا بها يقدمان فرصًا استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، متأثرًا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية والثمينة.

كما انخفض سهم شركة التأمين البريطانية "ليجال آند جنرال" بنسبة 2%، بعدما أعلنت الشركة تسجيل أحجام أعمال في قطاع نقل مخاطر معاشات التقاعد بالمملكة المتحدة جاءت دون توقعات المحللين.

الأسهم الأوروبية شركات الدفاع السلع الاستهلاكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يلوّح بلقاء زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته لشرق آسيا.. ويحذر من الطائرات الإيرانية المسيّرة

مارتا كوس

المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع تبدي تفاؤلها بفتح ملفات التفاوض المتبقية لانضمام أوكرانيا

اكتشاف قمر جديد مؤقت بحجم 2 متر يدور حول الأرض

رفيق جديد.. قمر مؤقت يدور حول الأرض حتى يناير

بالصور

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد