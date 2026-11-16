الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاعي الدفاع والسلع الاستهلاكية وسط تراجع أسهم التكنولوجيا



ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ مقتربة من مستويات قياسية، مدفوعة بمكاسب أسهم شركات الدفاع والسلع الاستهلاكية، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا وسط حالة من الحذر بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة "إنفيديا" الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 664.97 نقطة، ليقترب من مستوياته القياسية، بدعم من أداء عدد من القطاعات التي تخلفت عن مكاسب السوق خلال العام الجاري.

وتصدر قطاع الطيران والدفاع مكاسب القطاعات الأوروبية، مرتفعا بنسبة 1.3%، مع محاولة أسهم شركات "راينميتال" و"رينك" و"سي إس جي" التعافي من خسائر حادة سجلتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورغم المكاسب الأخيرة، ظل القطاع متأخرا عن أداء السوق منذ بداية العام، وسط مخاوف من صعوبة تحويل شركات الصناعات الدفاعية طلبياتها إلى إيرادات قوية وتدفقات نقدية، رغم التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي على المعدات العسكرية الجديدة.

وقال جيمس راستيه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة "كوست كابيتال" ومقرها لندن، إن قطاع الدفاع يوفر فرصا استثمارية جذابة، مشيرا إلى وجود عدد من الاستثمارات في القطاع التي تحظى باهتمام الشركة.

كما سجلت قطاعات السلع الفاخرة والسلع الشخصية والمنزلية والرعاية الصحية مكاسب، مستفيدة من توجه المستثمرين نحو القطاعات الاستهلاكية التي تراجعت نسبيًا خلال العام الجاري.

وارتفع سهم شركة "نوفو نورديسك" بنسبة 3.2%، بعدما أعلنت الشركة أن دواءها "كاجريسيما" حقق فقدانًا للوزن بنسبة 25.4% لدى المشاركين الذين استجابوا للعلاج في المراحل المبكرة.

وساهمت نتائج الأعمال القوية، إلى جانب توجه المستثمرين إلى اعتبار الأسواق الأوروبية ملاذا نسبيا من تقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي، في عودة مؤشر "ستوكس 600" إلى مستويات قياسية، في وقت تواجه فيه الأسهم الأمريكية والآسيوية حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاستثمار في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، رفعت مؤسسة "مورجان ستانلي" تصنيف الأسهم الأوروبية إلى "زيادة الوزن" من "الوزن المتساوي"، في إشارة إلى تحسن نظرتها الاستثمارية تجاه أسواق المنطقة.

وفي المقابل، تراجعت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ انخفض سهم "سيمنز إنرجي" بنسبة 1%، فيما هبط سهم "أيكستون" بنسبة 1.4%، وسهم "تكنوبروب" بنسبة 3.7%.

ورغم تراجع أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أبدى راستيه تفضيلًا للشركات التكنولوجية الأوروبية على نظيراتها الأمريكية، موضحًا أنها تخدم قطاعات صناعية أخرى إلى جانب الذكاء الاصطناعي.

وتوقع أن تشهد الأسواق المالية خلال العام أو العامين المقبلين موجة من إدراج شركات التكنولوجيا الأوروبية، وأن تحقق أداءً قويًا، معتبرًا أن أوروبا وقطاع التكنولوجيا بها يقدمان فرصًا استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، متأثرًا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية والثمينة.

كما انخفض سهم شركة التأمين البريطانية "ليجال آند جنرال" بنسبة 2%، بعدما أعلنت الشركة تسجيل أحجام أعمال في قطاع نقل مخاطر معاشات التقاعد بالمملكة المتحدة جاءت دون توقعات المحللين.