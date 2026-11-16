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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين.. "قمة شنتشن" أول لقاء مباشر بين رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة

بكين
بكين
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج"، اليوم الاثنين، إن اجتماع رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة في مدينة شنتشن جنوبي الصين سيكون أول لقاء مباشر في التاريخ بين قادة الدول الثلاث.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - بأن الرئيس الصيني "شي جين بينج" سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة شنتشن يوم 19 نوفمبر الجاري، موضحة أن رؤساء الدول الثلاث سيجرون تبادلات معمقة لوجهات النظر حول الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين الدول الكبرى، وهو ما يحمل أهمية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن الصين وروسيا والولايات المتحدة جميعها من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وأعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، وفي ظل الظروف الراهنة، تتحمل الدول الثلاث مسؤولية مهمة تتمثل في التعاون لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والاستقرار في العالم.

وأضافت أن تعزيز التواصل، وإدارة الخلافات والسيطرة عليها، وتحقيق الاستقرار في العلاقات بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، يصب في مصلحة الدول الثلاث، ويلبي تطلعات المجتمع الدولي، كما يفضي إلى استقرار الأوضاع العالمية وتعزيز الحوار والتعاون.

وزارة الخارجية الصينية ماو نينج رؤساء الصين

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