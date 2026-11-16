الاتحاد التونسي يشكو طاقم تحكيم مباراة ليبيا للكاف

تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، احتجاجًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة منتخبي تونس وليبيا الأخيرة، والتي أدارها الحكم المغربي حمزة الفارق.

وطالب الاتحاد التونسي بمراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، حيث أعد تقريرًا مفصلًا يتضمن ملاحظاته على أداء طاقم التحكيم، ورفعه إلى لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي.

ولم تتوقف تحركات الاتحاد التونسي عند «كاف»، إذ قام أيضًا بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في خطوة تهدف إلى تسجيل اعتراضه الرسمي على القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.