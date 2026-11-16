النقل تنفي شائعات "أوزان العربات الروسية"وتكشف الحقائق الفنية بالأرقام

أصدرت وزارة النقل بيانا اعلاميا تنفي فيه صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أوزان عربات الركاب الجديدة الروسية الصنع المصنعة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وما أُثير من ادعاءات حول مدى ملاءمتها للتشغيل على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تؤكد وزارة النقل أنها عارية تماما من الصحة .

كما توضح الوزارة الحقائق التالية:

أولاً: فيما يتعلق بأوزان العربات والأحمال المحورية:

يبلغ وزن العربة الواحدة فارغة نحو 47 طناً وليس 56 طن، ويصل وزنها عند التشغيل بالحمولة الكاملة من الركاب إلى نحو 56 طناً موزعة على 4 محاور بما يعادل حملاً محورياً يبلغ نحو 14 طناً فقط ، وفي المقابل، فإن خطوط السكك الحديدية بالهيئة مصممة وتسمح بالتشغيل بأحمال محورية تصل إلى 24 طناً، وهو ما يؤكد أن الحمل المحوري لهذه العربات يقع في نطاق آمن وبفارق كبير عن الحد الأقصى المسموح به، بما يحقق أعلى درجات الأمان من ناحية الأحمال الواقعة على البنية الأساسية للسكك الحديدية. بما لا يؤثر على القضبان والمفاتيح وجميع مثبتات السكة ولا تحدث أي أصوات أو اهتزازات غير طبيعية.

كما أن شبكة السكك الحديدية المصرية تشهد بالفعل تشغيل أنواع أخرى من الوحدات المتحركة ذات أحمال محورية أعلى، حيث توجد عربات بضائع يصل وزنها الإجمالي عند التحميل إلى نحو 90 طناً موزعة على 4 محاور بحمل محوري يبلغ 22.5 طناً للعجلة الواحدة، فضلاً عن عدد من الجرارات التي يبلغ وزنها 135طنا موزعه على ستة محاور ليكون حملها المحوري أيضاً نحو 22.5 طناً والتي تقع ايضا ضمن النطاق الآمن للتشغيل .

مع ملاحظة أن القطار المكون من عربات روسي وجرار جديد GE أوزانها جميعا أقل من الحمل المحوري لخطوط السكك الحديدية ولا تمثل أي خطورة على السكك أو المفاتيح أو الفلنكات أو مسامير البلنجات كما أن جميع العربات الاخرى سواء الاسباني او الفرنساوي أو الصيني أو الروماني مصنوعة من الصلب الكربوني والاستانلس استيل أيضا، أما بالنسبة لعربات قطارات التالجو، فهي عربات مصنوعة من الالومنيوم وذات تصميم خاص وهي قصيرة نسبيا في الطول ولا تقارن بعربات الركاب العادية ولا يمكن تعميمها على كل العربات نظراً لارتفاع ثمنها .

ثانياً: فيما يتعلق بإجراءات اختيار وتصميم العربات قبل التعاقد:

عند طرح مشروع توريد 1300 عربة ركاب جديدة، مطلع عام 2018 وقبل تولي الفريق مهندس كامل الوزير حقيبة وزارة النقل ،حرصت وزارة النقل على أن تتم دراسة العروض المقدمة بأعلى مستوى من التدقيق الفني، حيث تم تشكيل لجنة تضم متخصصين.



وقامت اللجنة بإجراء دراسة فنية دقيقة ومفاضلة شاملة بين العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات المتنافسة، وانتهت إجراءات التقييم إلى اختيار العرض الفني والمالي المقدم من شركة ترانس ماش هولدنج وفقاً للمعايير والإجراءات المعتمدة وتم التعاقد في سبتمبر 2018 . وأيضاً قبل تولي الفريق مهندس كامل الوزير حقيبة وزارة النقل.

ثالثاً: فيما يتعلق باختبارات التشغيل قبل بدء التصنيع الكمي: فانه لم يتم البدء في التصنيع الكمي للعربات الا بعد إجراء اختبارات عملية موسعة، حيث تم تصنيع عربة نموذجية وتجربتها على خطوط المجر والشبكة الاوروبية ثم تجربتها على خطوط شبكة هيئة سكك حديد مصر لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر.

وخلال فترة الاختبارات تم تشغيل العربة بدون ركاب، مع تحميلها بأوزان تحاكي الحمولة الفعلية للركاب، وتم اختبارها على خطوط وظروف تشغيل مختلفة، بما أتاح التأكد عملياً من سلامة أدائها وملاءمتها للتشغيل على شبكة السكك الحديدية المصرية قبل اعتماد بدء التصنيع الكمي.

رابعا : تمثل العربات الروسية الصنع حوالي 30% من إجمالي عربات الركاب وليس 40أو 50% كما قال صاحب الشائعة وهي تخدم جميع ركاب قبلي و بحري .

خامسا: فيما يتعلق بمحاولة الربط بين هذه العربات والحوادث، تؤكد وزارة النقل أن أي ربط غير مدعوم بالتحقيقات والنتائج الفنية بين هذه النوعية من العربات وبين حوادث القطارات هو ربط غير دقيق حيث تشير الوقائع إلى أن حالات تكرار الحوادث التي تم تداولها خلال الفترات السابقة ( مثل الحادث الذي وقع يوم الاحد الموافق 8 نوفمبر بين محطتى كفر عمار والرقة ، و حادث قطار الإسماعيلية السويس بين محطتي نفيشة والضبعبة يوم 12 نوفمبر ) كانت مرتبطة بقطارات تعمل بعربات قديمة من طراز «تحيا مصر» رومانية الصنع والتي يصل وزنها أيضا حوالي 50طن و متوسط عمر عدد كبير منها يصل إلى 50 عاماً، وليس بالعربات الجديدة محل الحديث.

سادسا : تؤكد وزارة النقل أن جميع العربات الجديدة يتم تشغيلها وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة، وأن الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر توليان أعلى درجات الاهتمام لسلامة الركاب والحفاظ على أمن وسلامة التشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية.

كنا تؤكد وزارة النقل أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروّج هذه الشائعات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما تتضمنه من معلومات مغلوطة وادعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتضليل المواطنين.

و تهيب الوزارة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.