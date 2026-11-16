محافظ أسوان: توجيهات من الرئيس السيسي للاستفادة من خبرات الشركات والكيانات المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستفادة من خبرات الشركات والكيانات المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات والأنشطة الرياضية والارتقاء بمستوى الممارسة، فضلا عن الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتهم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وهو ما يتواكب مع رؤية (أسوان 2040) للاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد من شركتي (استادات للاستثمار الرياضي) ومجموعة أندية (سيتي كلوب)؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي، واستعراض حزمة من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية بالمحافظة وتوفير المزيد من الفرص أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وطالب المحافظ بضرورة التركيز على دعم الأنشطة الشبابية والألعاب الرياضية داخل مراكز الشباب بالقرى، مع الاتجاه نحو إنشاء مجموعة من الاستادات بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتنمية مهارات الشباب، مؤكدا تسخير كافة التسهيلات لإنجاح وتنفيذ أي أفكار في هذا الشأن؛ بما ينعكس بالإيجاب على استثمار طاقات الشباب.

وفي السياق، تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية داخل استاد أسوان الرياضي، التي تنفذها شركة (استادات للاستثمار الرياضي) ومجموعة أندية (سيتي كلوب)، وشملت حمام السباحة وأرضية الملعب وغرف خلع الملابس، وذلك في إطار جهود الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية وتطوير المنشآت؛ بما يتواكب مع تطلعات أبناء المحافظة ويسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية أمام الشباب والنشء.

وشاهد المحافظ ومرافقوه جانبا من تدريبات السباحة والتايكوندو بمشاركة اللاعبين من مختلف الأعمار السنية، حيث أشاد المحافظ بجهود تدريب وتأهيل النشء والشباب وتنمية مهاراتهم الرياضية.