أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل العمل على جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، مشددًا على أن الهدف من هذه التحركات هو دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر تمويل تسهم في تخفيف أعباء الدين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاستثمار في مصر يحقق مصالح مشتركة، سواء للدولة أو للمستثمرين، لافتًا إلى أن المستثمر الذي يختار ضخ أمواله في السوق المصرية يستهدف تحقيق عائد، وفي المقابل تستفيد الدولة من دخول استثمارات جديدة ودعم النشاط الاقتصادي.

وانتقد موسى ما وصفه بمحاولات التشكيك في القرارات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، معتبرًا أن بعض الأصوات تهاجم التوسع في الاستثمارات بمجرد الإعلان عن مشروعات أو فرص جديدة أمام القطاع الخاص، رغم المطالبات المتكررة بزيادة دوره في الاقتصاد.

وشدد على أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لا تعني بيع أصول الدولة، موضحًا أن هناك فرقًا بين التخلي عن الممتلكات العامة وبين فتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في إدارة وتشغيل المشروعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إصدار الصكوك يمثل إحدى الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الدولة لتوفير السيولة وجذب الأموال، مؤكدًا أن هذه الآليات تستهدف تنويع مصادر التمويل والمساهمة في خفض الدين، وليس بيع أصول الدولة.