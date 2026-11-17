حذر الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي ومستشار برنامج المناخ العالمي، من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية على كوكب الأرض، مؤكدًا أن الكرة الأرضية تتعرض لارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، نتيجة عوامل متعددة، من بينها الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وزيادة معدلات الاحتباس الحراري.

وأوضح مجدي علام، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي، مشيرًا إلى أن المناطق الأكثر تعرضًا للسخونة تكون أكثر تأثرًا بالأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأضاف مجدي علام أن ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي يمثل أحد أبرز مؤشرات الخطر المناخي، موضحًا أن استمرار وجود الجليد يعكس حالة من التوازن البيئي، بينما يشير تراجع مساحاته وذوبانه إلى تفاقم المخاطر التي تهدد كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن ذوبان الجليد يهدد الأنظمة البيئية التي تعتمد عليها العديد من الكائنات الحية، بما في ذلك الحيوانات والطيور، فضلًا عن تأثيراته على مستويات البحار والمحيطات.

ولفت مجدي علام إلى أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها أيضًا على شواطئ العالم، حيث تتعرض مناطق ساحلية عديدة لظاهرة تآكل الرمال وتراجع المساحات الشاطئية، الأمر الذي يؤثر على طبيعة الشواطئ ويقلص المساحات المتاحة للمصطافين.

وأوضح أن اضطراب التيارات المائية وتغير مساراتها من العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية، والتي تسهم في زيادة الضغوط على المناطق الساحلية، مؤكدًا أن «المياه والغذاء والطاقة» تمثل مثلث الصحة والحياة في العالم، مشددًا على ضرورة المحافظة على هذه العناصر الأساسية وضمان استدامتها، في ظل التغيرات المناخية التي تهدد الموارد الطبيعية وتؤثر على الأمن المائي والغذائي ومصادر الطاقة، وأشار إلى التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لافتًا إلى التوقعات المتعلقة بمستقبل موارد البترول بحلول عام 2045، في ظل التحول المتزايد إلى مصادر الطاقة البديلة.