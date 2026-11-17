يعتقد كثيرون أن اللب الأبيض مجرد نوع من التسالي التي يتم تناولها في أوقات الفراغ، لكنه في الحقيقة من البذور الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، إذ يحتوي على البروتين النباتي والدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك والحديد، ما يجعله إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي.

ويتميز اللب الأبيض، المعروف أيضًا ببذور اليقطين، بأنه يجمع بين القيمة الغذائية المرتفعة وسهولة تناوله، فضلًا عن إمكانية استخدامه كبديل لبعض التسالي الأقل فائدة، خاصة عند اختيار الأنواع غير المملحة وتناوله بكميات معتدلة.

فوائد اللب الأبيض لصحة الجسم

1- يدعم صحة القلب

يحتوي اللب الأبيض على الدهون غير المشبعة، التي تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية عند تناولها بدلًا من الدهون المشبعة، كما يوفر المغنيسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب الطبيعية.

2- يعزز وظائف الجهاز المناعي

يعد اللب الأبيض مصدرًا جيدًا للزنك، وهو من المعادن الضرورية لعمل الجهاز المناعي، كما يساهم في التئام الجروح وانقسام الخلايا والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة.

3- يساعد على تقوية العضلات

يحتوي اللب الأبيض على المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا أساسيًا في انقباض العضلات واسترخائها، إلى جانب البروتين النباتي الذي يحتاجه الجسم لبناء الأنسجة وإصلاحها.

4- مصدر جيد للبروتين النباتي

يحتوي اللب الأبيض على البروتين الذي يساعد في بناء العضلات والحفاظ على الأنسجة، ما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في تنويع مصادر البروتين ضمن نظامهم الغذائي.

5- يساعد على الشعور بالشبع

يجمع اللب الأبيض بين البروتين والدهون والألياف، وهي عناصر تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ما يجعله اختيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

6- يحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي بذور اليقطين على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من تأثير الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بتلف الخلايا.

7- يدعم صحة العظام

يوفر اللب الأبيض المغنيسيوم والفوسفور، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام والحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

ما الكمية المناسبة من اللب الأبيض يوميًا؟

يمكن تناول نحو 28 جرامًا من اللب الأبيض يوميًا، أي ما يعادل حفنة صغيرة تقريبًا، باعتبارها كمية مناسبة لوجبة خفيفة ضمن نظام غذائي متوازن.

ويفضل اختيار اللب الأبيض غير المملح أو قليل الملح، لأن الأنواع شديدة الملوحة قد ترفع كمية الصوديوم المستهلكة يوميًا، وهو أمر ينبغي الانتباه إليه خاصة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

هل اللب الأبيض بديل للمكسرات؟

يمكن اعتبار اللب الأبيض بديلًا اقتصاديًا لبعض أنواع المكسرات من حيث توفير البروتين النباتي والدهون غير المشبعة والمعادن، لكنه لا يعوض جميع فوائد المكسرات، إذ تختلف القيمة الغذائية بين اللوز والجوز والفستق وبذور اليقطين.

كما يجب الانتباه إلى أن اللب الأبيض يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، لذلك فإن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة السعرات اليومية.

الخلاصة: لا يقتصر دور اللب الأبيض على كونه تسالي شهية، بل يعد مصدرًا غذائيًا مهمًا للبروتين والمغنيسيوم والزنك والدهون الصحية، ويمكن الاستفادة من قيمته الغذائية بإضافته إلى النظام اليومي باعتدال.

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