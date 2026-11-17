تثير الأبراج الفلكية فضول الكثيرين، خاصة الموضوعات المتعلقة بالحب والغيرة والانتقام والصفات الشخصية، وهناك بعض الأبراج التي توصف في عالم الأبراج بأنها لا تنسى الإساءة بسهولة، وقد تتعامل بحذر شديد مع الأشخاص الذين تسببوا لها في الأذى، بينما يميل بعضها إلى المواجهة أو الابتعاد نهائيًا.

وبحسب الصفات المتداولة في عالم الأبراج، هناك 5 أبراج توصف بأنها أكثر ميلًا للانتقام عند التعرض للخيانة أو الغدر، فما هي؟

1- برج العقرب.. لا ينسى الخيانة بسهولة

يأتي برج العقرب في مقدمة الأبراج التي ترتبط بالانتقام في التوقعات والصفات الفلكية، إذ يوصف مواليده بأنهم شديدو الحساسية تجاه الخيانة، ولا يمنحون ثقتهم بسهولة مرة أخرى بعد التعرض للأذى، وقد يفضلون الابتعاد بصمت بدلًا من الدخول في مواجهة مباشرة.

2- برج الأسد.. كرامته خط أحمر

يتميز مواليد برج الأسد، وفقًا للصفات الفلكية الشائعة، بالاعتزاز بالنفس والكرامة، وقد يشعرون بالغضب الشديد عند تعرضهم للإهانة أو التقليل من شأنهم، ويميلون إلى إثبات قدرتهم على تجاوز من أساء إليهم.

3- برج الجدي.. يرد بطريقة هادئة

يوصف مواليد برج الجدي بأنهم يميلون إلى التفكير والتخطيط قبل اتخاذ القرارات، وقد لا يظهرون غضبهم بسهولة، لكنهم لا يتسامحون مع تكرار الإساءة، وقد يكون الابتعاد وإنهاء العلاقة طريقتهم في التعامل مع من خذلهم.

4- برج السرطان.. لا ينسى جرح المشاعر

يرتبط برج السرطان بالعاطفة والحساسية الشديدة، لذلك قد يتأثر مواليده بالخيانة والخذلان لفترة طويلة، وقد يختارون الانسحاب من العلاقة والابتعاد عن الأشخاص الذين تسببوا لهم في الألم.

5- برج الثور.. لا يسامح بسهولة

يُعرف برج الثور في الصفات الفلكية المتداولة بالتمسك بالمواقف والعناد، وقد يجد مواليده صعوبة في استعادة الثقة بعد التعرض للخيانة، خاصة إذا شعروا بأن الطرف الآخر استغل طيبتهم أو خدعهم.

هل الأبراج تحدد شخصية الإنسان وقدرته على الانتقام؟

رغم انتشار هذه التصنيفات بين محبي الأبراج، فإنها تظل معتقدات وتفسيرات ترفيهية لا تستند إلى دليل علمي يثبت أن تاريخ الميلاد أو البرج الفلكي يحدد سلوك الإنسان أو ميوله للانتقام.

وتتأثر طريقة تعامل الأشخاص مع الخيانة والغضب بعوامل متعددة، من بينها التربية والتجارب السابقة والسمات الشخصية وطريقة التعامل مع المشاعر.