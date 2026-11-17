يعد بسكويت العشر دقائق من الوصفات السريعة التي تبحث عنها ربات البيوت، خاصة عند الرغبة في تحضير حلوى منزلية اقتصادية بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، دون الحاجة إلى وقت طويل أو خطوات معقدة.

ويتميز هذا البسكويت بقوامه الهش ومذاقه اللذيذ، كما يمكن تقديمه مع الشاي أو اللبن في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة للأطفال.

مقادير بسكويت العشر دقائق

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة أو اثنتان من اللبن عند الحاجة.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

في وعاء عميق، اخفقي البيضة مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يذوب السكر نسبيًا. أضيفي الزيت واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات. اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح. أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل، وقلبي حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة. إذا كانت العجينة جافة، أضيفي ملعقة صغيرة من اللبن تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المناسب. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم اضغطي عليها بالشوكة أو استخدمي قطاعات البسكويت. رصي قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بسيطة بينها. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة تقريبًا، حتى تأخذ الأطراف لونًا ذهبيًا فاتحًا. اتركي البسكويت يبرد في الصينية عدة دقائق، ثم انقليه إلى طبق التقديم.

سر نجاح بسكويت العشر دقائق

لا تكثري من الدقيق حتى لا يصبح البسكويت جافًا وقاسيًا.

لا تعجني الخليط لفترة طويلة حتى يحتفظ البسكويت بقوامه الهش.

لا تنتظري حتى يصبح لونه بنيًا داخل الفرن، لأنه يتماسك أكثر بعد أن يبرد.

اتركي مسافات بين القطع حتى لا تلتصق أثناء الخبز.

أفكار لتغيير طعم بسكويت العشر دقائق

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الكاكاو للحصول على بسكويت الشوكولاتة، أو إضافة بشر البرتقال لإعطائه نكهة منعشة، كما يمكن تزيينه بالسمسم أو جوز الهند حسب الرغبة.

ويُحفظ البسكويت بعد أن يبرد تمامًا في علبة محكمة الغلق للحفاظ على قرمشته لأطول فترة ممكنة.