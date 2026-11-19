تحدثت رشا حمدي، سفيرة مصر في مالاوي، عبر زووم، عن الأجواء التي صاحبت زيارة بعثة منتخب مصر إلى مالاوي، مشيرة إلى أن البعثة حظيت بترحيب كبير وغير عادي منذ وصولها.

منتخب مصر

وأكدت سفيرة مصر في مالاوي، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، أن الجماهير المالاوية حرصت على الهتاف بأسماء نجوم منتخب مصر، في مشهد يعكس مدى التقارب بين الشعبين، مشددة على أن كرة القدم تلعب دورًا مهمًا في التقريب بين الشعوب.

وأضافت أن عددًا من أبناء الجالية المصرية حرصوا على التواجد في اللقاء من أجل دعم ومساندة منتخب مصر، مشيرة إلى أن بعثة المنتخب غادرت مالاوي بعد انتهاء مهمتها.