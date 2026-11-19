أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن المجتمع يشهد العديد من المشكلات الأسرية التي تتطلب من كل طرف تحمل مسؤولياته والحفاظ على أسرته، مشيرة إلى أن المغالاة في متطلبات الزواج أصبحت من الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى العزوف عنه.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض الشباب أصبحوا يترددون في اتخاذ خطوة الزواج بسبب ارتفاع التكاليف وكثرة المتطلبات التي تفرض عليهم.

نسينا ستر البنات

ولفتت إلى أن المجتمع نسي أهمية «ستر البنات»، التي اعتبرتها أهم من قائمة المنقولات والأثاث وغيرها من المتطلبات الزوجية، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في ثقافة المغالاة في تجهيزات الزواج.

وأشارت إلى أن الشاب المقبل على الزواج أصبح مطالبًا بتوفير جرامات من الذهب، وشقة تمليك، وغرف بأثاث ومواصفات خاصة، وهو ما يمثل أعباء مالية كبيرة على الشباب.

وطالبت سحر الإبراشي بضرورة أن تكون بداية الحياة الزوجية على قدر إمكانيات الشاب وطبيعة عمله ودخله، بدلًا من تحميله أعباء تفوق قدرته المادية، بما يساعد على تيسير الزواج وبناء أسر مستقرة.