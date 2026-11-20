تعاني كثير من ربات البيوت انتشار الناموس داخل المنزل، خاصة مع تغيرات الطقس وارتفاع معدلات الرطوبة، ما يسبب الإزعاج وصعوبة النوم، وقد تلجأ بعض الأسر إلى استخدام المبيدات الحشرية دون البحث عن الأسباب الأساسية وراء ظهوره.

ولا يرتبط وجود الناموس بضرورة قلة النظافة، إذ يمكن أن يتكاثر في أماكن صغيرة تحتوي على مياه راكدة، حتى داخل المنازل، لذلك فإن اكتشاف مصادر المياه والتخلص منها يُعد من أهم خطوات مكافحة انتشاره.

أشياء تسبب وجود الناموس في المنزل

1. المياه الراكدة في الأواني والأطباق

تُعد المياه الراكدة من أبرز البيئات التي تساعد الناموس على التكاثر، إذ يمكن أن تضع إناث الناموس البيض في تجمعات المياه الموجودة داخل الأوعية والدلاء والأطباق المكشوفة.

2. أطباق النباتات المنزلية

قد تتحول المياه المتجمعة أسفل أصص الزرع إلى مكان مناسب لوضع بيض الناموس، لذلك يُنصح بتفريغ الأطباق بانتظام وعدم ترك المياه فيها لفترات طويلة.

3. تسربات المياه أسفل الأحواض

تسرب المياه أسفل أحواض المطبخ والحمام أو خلف الأجهزة المنزلية قد يؤدي إلى تجمع الرطوبة والمياه، ما يستدعي إصلاح التسربات وتجفيف الأماكن المتضررة.

4. النوافذ والأبواب دون سلك حماية

قد يدخل الناموس من النوافذ والأبواب المفتوحة، خاصة خلال فترات المساء، ولذلك يساعد تركيب شبك الحماية وإصلاح الثقوب الموجودة فيه على تقليل دخوله.

5. المصارف وفتحات الصرف

تحتاج المصارف إلى التنظيف والصيانة المنتظمة، خاصة عند وجود مياه راكدة حولها أو تجمعات مائية قريبة منها، مع التأكد من سلامة أغطية فتحات الصرف.

6. خزانات وأوعية المياه المكشوفة

ترك خزانات المياه الصغيرة أو الجراكن والأوعية دون أغطية محكمة يسمح للناموس بالوصول إلى المياه ووضع البيض، لذلك يجب تغطيتها جيدًا.

7. الأماكن المظلمة والرطبة

يختبئ الناموس البالغ في الأماكن المظللة والرطبة خلال النهار، مثل زوايا الحمامات وخلف الأثاث وتحت الأحواض، لذلك يساعد تجفيف هذه الأماكن وتهويتها على تقليل فرص اختبائه.

طرق التخلص من الناموس ومنع انتشاره

هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على تقليل وجود الناموس داخل المنزل، أبرزها:

التخلص من المياه الراكدة مرة أسبوعيًا على الأقل.

تنظيف أطباق النباتات المنزلية وتفريغ المياه منها.

تغطية خزانات وأوعية المياه بإحكام.

إصلاح تسربات المياه وتجفيف الأماكن الرطبة.

تركيب سلك حماية للنوافذ والأبواب.

استخدام المراوح لتقليل قدرة الناموس على الطيران.

استخدام وسائل مكافحة الحشرات المخصصة والالتزام بتعليمات السلامة.

لماذا يجب التخلص من المياه الراكدة؟

تحتاج إناث الناموس إلى المياه لوضع البيض، ويمكن أن تنمو اليرقات داخل تجمعات مائية صغيرة، لذلك فإن التخلص من هذه التجمعات بانتظام يساعد على قطع دورة حياة الناموس والحد من انتشاره.

وفي النهاية، لا يقتصر التخلص من الناموس على استخدام المبيدات الحشرية، بل يبدأ بالبحث عن أماكن تكاثره وإزالة مصادر المياه الراكدة، وهي خطوة أساسية للحفاظ على منزل خالٍ من الحشرات المزعجة.