تثير الطائرة الرئاسية الأمريكية «إير فورس ون» فضول العالم، ليس فقط بسبب طبيعة المهمات الحساسة التي تنفذها، ولكن أيضا بسبب قدراتها التقنية والأمنية الاستثنائية، التي جعلتها واحدة من أشهر الطائرات في العالم.

ومن بين أكثر الروايات انتشارا بشأنها أنها تستطيع التحليق إلى أجل غير مسمى دون الحاجة إلى الهبوط، بفضل قدرتها على التزود بالوقود في الجو.

لكن الحقيقة تحمل تفاصيل مختلفة، إذ إن امتلاك الطائرة هذه الإمكانية لا يعني أنها قادرة بالفعل على البقاء في السماء إلى الأبد، وفقا لمعلومات عسكرية وتقارير متخصصة.

طائرتان بمواصفات استثنائية

يتكون الأسطول الرئاسي الأمريكي الحالي من طائرتين تحملان الرمز VC-25A، وهما نسختان معدلتان من طائرة بوينج 747-200B، دخلتا الخدمة عام 1990.

وتتميز الطائرتان بوجود نظام يسمح لهما باستقبال الوقود من طائرات صهريجية أثناء التحليق، دون الحاجة إلى الهبوط في المطارات، ويصل مداهما إلى نحو 12 ألفا و550 كيلومترا دون التزود بالوقود جوا، وهو ما يمنحهما قدرة على تنفيذ رحلات طويلة والوصول إلى معظم الوجهات الرئاسية دون توقف.

وساهمت هذه الإمكانية في انتشار وصف «المدى غير المحدود»، خاصة بعد تناول جامعة القوات الجوية الأمريكية هذه الميزة في مقال نشرته خلال سبتمبر 2025.

هل استخدمت الطائرة هذه الميزة بالفعل؟

رغم تأكيد وجود القدرة الفنية على التزود بالوقود أثناء الطيران، فإن استخدامها الفعلي خلال الرحلات الرئاسية ظل موضع جدل.

ففي عام 2017، نقل موقع Defense One عن مصادر مطلعة أن الطائرتين لم تستخدما هذه الإمكانية، بينما كشف أحد المشغلين السابقين لأنظمة التزود بالوقود الجوي أنه شارك في عمليات لتزويد «إير فورس ون» بالوقود، بينها عملية خلال رحلة سرية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إلى الشرق الأوسط في نوفمبر 2003.

ولم يصدر تأكيد رسمي يحسم هذا الاختلاف بين الروايتين.

أحداث 11 سبتمبر تكشف حقيقة الطائرة

من أبرز الوقائع التي توضح أن الطائرة لا تستطيع الاستغناء عن الهبوط ما حدث في 11 سبتمبر 2001، عندما اضطر الرئيس الأمريكي آنذاك إلى الهبوط بطائرته في قاعدة باركسديل الجوية بولاية لويزيانا، للحصول على الوقود والطعام والإمدادات اللازمة، قبل استكمال الرحلة إلى ولاية نبراسكا.

كما أن استمرار التحليق يرتبط بعوامل أخرى، منها ساعات عمل الطيارين واحتياجات الطاقم للراحة، فضلا عن مخزون الطعام والمياه والإمدادات.

مفاجأة في الجيل الجديد من الطائرات الرئاسية

المفاجأة أن الجيل الجديد من «إير فورس ون» لن يحتفظ حتى بإمكانية التزود بالوقود أثناء الطيران فقد استبعدت الولايات المتحدة هذه الخاصية من متطلبات تصميم الطائرتين الجديدتين VC-25B، المبنيتين على طراز بوينج 747-8، في قرار أُعلن عام 2017، وأرجعه مسؤولون أمريكيون آنذاك إلى القيود المالية.

وشهد الأول من يوليو 2026 أول رحلة للطائرة الرئاسية الانتقالية، وهي طائرة بوينج 747-8 قدمتها قطر وخضعت للتعديلات اللازمة للعمل مؤقتا ضمن برنامج الطائرة الرئاسية الأمريكية، وعلى متنها الرئيس دونالد ترامب.

وفي المقابل، تبرز الطائرة الأمريكية E-4B Nightwatch، المصممة للعمل مركزا وطنيا للعمليات الجوية خلال الأزمات الكبرى، إذ تستطيع التحليق لنحو 12 ساعة في الظروف المعتادة، ويمكن تمديد هذه المدة إلى قرابة 72 ساعة بفضل التزود بالوقود جوا.