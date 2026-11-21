يستمر ثبات سعر الدولار مع مطلع تعاملات اليوم السبت 21-11-2026 علي مستوي السوق الرسمية بالتزامن مع إجازة البنوك.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من مساء أمس الأول “ الخميس”؛ بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي .

ومن المقرر أن ينتهي إجازة البنوك مساء اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك لدرجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.76 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 53.72 جنيها للشراء و 53.82 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وسجل ثاني أقل سعر دولار 53.74 جنيها للشراء و 53.84 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.75 جنيها للشراء و 53.85 جنيها للبيع في بنكي " بيت التمويل الكويت، الكويت الوطني، الإسكندرية".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، سايب، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، المصرف المتحد، HSBC،التجاري الدولي CIB، البركة، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 53.85 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنك نكست.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.79 جنيها للشراء و 53.89 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.