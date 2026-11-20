بعد أشهر من تورطه في فضيحة كروية كلفت فريقه الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن نادي ساوثهامبتون عن منح مدربه "توندا إيكرت" عقدًا جديدًا طويل الأمد.

وكان مستقبل إيكرت مع الفريق محل شك بعد اعتراف ساوثهامبتون بالتجسس على الحصص التدريبية للمنافسين في الموسم الماضي، بما في ذلك فريق ميدلزبره، الذي واجهه ساوثهامبتون في نصف نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز.

وأدى ذلك إلى استبعاد النادي من المباراة النهائية - مما كبده خسائر بملايين الدولارات كان من الممكن أن يجنيها في حال صعوده - كما فُرضت غرامة مالية على إيكرت، بالإضافة إلى إيقافه لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لدوره في هذه الفضيحة.

لكن إدارة ساوثهامبتون قررت دعم مدربها؛ ومع استمرار منافسة الفريق على الصعود هذا الموسم أيضًا، أعلن النادي يوم الجمعة أن إيكرت، البالغ من العمر 31 عاماً، وقّع عقداً جديداً يمتد حتى عام 2029.

وقال يوهانس سبورس، المدير الرياضي لمجموعة ساوثهامبتون: "يتمتع توندا بموهبة كبيرة ودقة عالية وعقلية تحليلية متميزة، فضلاً عن امتلاكه الشخصية والحضور القيادي المطلوب، رغم صغر سنه، من الواضح تمامًا، أن هذا هو المكان المناسب له، وأنا سعيد للغاية لأنه يشاركنا هذا الشعور أيضًا".