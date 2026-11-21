شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 20/11/2026 أحداث متنوعة.

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه فى ظل تعزيز التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المهندس رأفت هندى نعمل على التوسع فى المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

https://www.elbalad.news/7187647

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستمرار أعمال إستكمال تجهيزات الفرش غير الطبي بمستشفى نصر النوبة المركزي، في إطار الإستعدادات الجارية لتشغيل المستشفى وأنضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى وصول دفعة جديدة من التجهيزات اليوم، تضمنت عددًا من الأسرة والأثاثات وبعض مستلزمات الفرش غير الطبي، مع مواصلة إستكمال التوريدات تباعًا وفقًا لخطة التجهيز المعتمدة.

وأكد محافظ أسوان حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لموقف تجهيز مستشفى نصر النوبة المركزي، موجّهًا بتكليف الدكتور محمد نشأت، رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، بمتابعة إستكمال أعمال الفرش والتجهيزات والتوريدات اللازمة، والتأكد من الإنتهاء من كافة الإستعدادات وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء تشغيل المستشفى ودخولها الخدمة لتقديم الرعاية الطبية لأهالي نصر النوبة.

https://www.elbalad.news/7187641

جهود متنوعة

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جاهزية مطار أسوان الدولي لاستقبال نحو 400 من الشخصيات الوزارية رفيعة المستوى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في فعاليات المنتدى.

ويأتى ذلك في إطار الإستعدادات المكثفة لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، والمقرر عقدها يومي 21 و22 نوفمبر الجارى .

https://www.elbalad.news/7187845

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين بمنطقة صحارى والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف قطاعات العمل العام ، موجهاً المسئولين بالجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب ، والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مع متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها لضمان تحقيق الإستجابة المطلوبة .

https://www.elbalad.news/7187841

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عدداً من المنشآت الفندقية التى تم تجهيزها لاستضافة الوفود المشاركة فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقده يومى 21 و22 نوفمبر الجارى بمشاركة أكثر من 400 شخصية.

https://www.elbalad.news/7187920