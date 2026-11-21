تعود منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الواجهة اليوم السبت بعد فترة التوقف الدولي وسط صراع استثنائي على صدارة جدول الترتيب بعدما تقلصت الفوارق بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى نقطتين فقط في مشهد يعكس اشتعال المنافسة مبكرا على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

وتحمل مباريات الجولة الثانية عشرة أهمية كبيرة للفرق الطامحة إلى المنافسة على اللقب في ظل وجود لاتسيو على قمة الترتيب وملاحقة مباشرة من إنتر ميلان حامل اللقب وروما بينما يحاول نابولي ويوفنتوس وميلان استعادة التوازن والدخول مجددا في حسابات المراكز المتقدمة.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى فريق لاتسيو الذي يدخل المرحلة الحالية متصدرا برصيد 29 نقطة لكنه يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلفه موقعه في ظل الضغط المتواصل من إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة وروما الثالث برصيد 27 نقطة وهو ما يجعل مباريات الجولة بمثابة اختبار مبكر لقدرة فرق القمة على التعامل مع الضغوط.

لاتسيو يبحث عن استعادة الانتصارات وحماية الصدارة

يخوض لاتسيو مواجهة مهمة أمام ضيفه ليتشي اليوم السبت واضعا نصب عينيه استعادة نغمة الانتصارات بعدما أنهى مبارياته قبل التوقف الدولي بالتعادل مع نابولي بهدف لمثله وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة انتصاراته وأبقت المنافسة مفتوحة أمام ملاحقيه.

وقدم فريق العاصمة الإيطالية بداية استثنائية خلال الموسم الحالي بعدما حقق 9 انتصارات وتعادلين في أول 11 جولة دون أن يتعرض لأي هزيمة ليصبح واحدا من أربعة أندية فقط في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لم تتذوق طعم الخسارة قبل انطلاق هذه المرحلة.

ويستند لاتسيو في نتائجه المميزة إلى منظومة دفاعية قوية بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط ليصبح صاحب أفضل سجل دفاعي في المسابقة وهو ما يمنح الفريق أفضلية مهمة في مواجهة المنافسين خاصة مع قدرته على تحقيق التوازن بين الانضباط الخلفي والفاعلية الهجومية.

ليتشي يبحث عن مفاجأة تعطل قطار المتصدر

على الجانب الآخر يدخل ليتشي المواجهة وهو في المركز الرابع عشر بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعدما عانى من تراجع واضح في نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وحقق الفريق تعادلا مع تورينو بهدف لمثله في الجولة الماضية بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية ليحاول استغلال فترة التوقف الدولي لإعادة ترتيب أوراقه ومعالجة الأخطاء التي تسببت في تراجع نتائجه.

روما يطارد إنتر ويحلم بانتزاع الوصافة

وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية يحل روما ضيفا على بارما اليوم السبت بهدف مواصلة نتائجه القوية والضغط على لاتسيو المتصدر وإنتر صاحب المركز الثاني.

ويدخل فريق العاصمة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري سجل خلالها 12 هدفا ليصل رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن جاره لاتسيو ونقطة واحدة خلف إنتر.

وتمنح البداية الهجومية القوية روما دفعة إضافية في سباق المنافسة بعدما سجل 31 هدفا خلال أول 11 مباراة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بالمسابقة خلال هذه المرحلة من الموسم بما يعكس التطور الكبير في الفاعلية الهجومية للفريق.

ويأمل روما في استغلال الحالة الفنية التي يعيشها لاعبوه لمواصلة الانتصارات مع ترقب أي تعثر لمنافسيه إذ قد تمنحه نتائج الجولة فرصة التقدم إلى المركز الثاني وربما الاقتراب أكثر من الصدارة.

إنتر يبحث عن مواصلة الصحوة واستعادة القمة

ولا يملك إنتر ميلان حامل اللقب أي مجال للتفريط في المزيد من النقاط عندما يحل ضيفا على أتالانتا غدا الأحد في مواجهة صعبة يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي ومواصلة الضغط على لاتسيو.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 28 نقطة بعدما استعاد توازنه بالفوز على كومو بهدفين دون رد في الجولة الماضية عقب خسارته أمام جاره ميلان وهي الهزيمة التي تسببت في فقدانه صدارة جدول الترتيب.

ويأمل المدرب الروماني كريستيان كيفو في استثمار الانتصار الأخير من أجل بناء سلسلة جديدة من النتائج الإيجابية خاصة أن الفريق يمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهله للمنافسة بقوة على الاحتفاظ بلقب الدوري.

لكن أتالانتا لن يكون منافسا سهلا رغم وجوده في المركز الثاني عشر إذ يسعى الفريق إلى استعادة صورته القوية التي اعتاد الظهور بها خلال المواسم الماضية.

نابولي وتورينو.. مواجهة البحث عن تصحيح المسار

وتتجه الأنظار أيضا إلى مواجهة نابولي أمام ضيفه تورينو في لقاء يدخل ضمن أبرز مباريات الجولة نظرا لتقارب موقف الفريقين في جدول الترتيب وحاجة كل منهما إلى استعادة الانتصارات.

ويعيش نابولي فترة صعبة بعدما ابتعد بفارق 9 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في ظل تراجع نتائجه خلال الأسابيع الماضية حيث اكتفى بخمسة انتصارات فقط في أول 15 مباراة رسمية هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

أما تورينو فيدخل اللقاء بدوره بحثا عن الخروج من دوامة النتائج السلبية بعدما تعادل مع ليتشي بهدف لمثله ليصل إلى المباراة الثالثة تواليا دون انتصار وسط رغبة في استغلال تراجع منافسه لتحقيق نتيجة تعيد الثقة للاعبين.

ميلان ويوفنتوس يبحثان عن العودة للمنافسة

وتتضمن الجولة مواجهات أخرى مهمة أبرزها لقاء ميلان أمام فروزينوني غدا الأحد إذ يسعى الفريق اللومباردي إلى استثمار نتائجه الإيجابية والاقتراب من مراكز المقدمة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها المسابقة هذا الموسم.

كما يخوض يوفنتوس مواجهة أمام فينيتسيا في محاولة لتحسين موقعه بجدول الترتيب واستعادة الاستقرار خاصة أن الفريق لا يريد الابتعاد مبكرا عن سباق المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويلعب السبت أيضا كومو أمام كالياري بينما تشهد مباريات الأحد لقاء بولونيا مع أودينيزي وساسوولو أمام جنوا إلى جانب مواجهتي إنتر وأتالانتا ويوفنتوس وفينيـتسيا وميلان وفروزينوني.

وتختتم منافسات الجولة الثانية عشرة يوم الاثنين بمواجهة مونتسا أمام فيورنتينا في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحسين نتائجهما وحصد نقاط جديدة.