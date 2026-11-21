تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد 22 نوفمبر 2026، للشهود في محاكمة 117 متهما في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المعروفة بـ«قضية الخلية الإعلامية».

محاكمة 117 متهمًا بـ«الخلية الإعلامية»

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي بعض المتهمين قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

جرائم تمويل الإرهاب

وأضافت التحقيقات ارتكاب بعض المتهمين لجرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالًا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.