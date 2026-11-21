بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، نظر المعارضة المقدمة من صاحب الكلب، على حكم حبسه 3 أشهر غيابيًا، في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

معارضة صاحب الكلب على حكم حبسه 3 أشهر في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة

كان دفاع المتهم قد تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتسبب في إصابة نجلي الفنانة زينة نتيجة مطاردتهما بكلب داخل أحد المجمعات السكنية.

وفي وقت سابق، أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين كريم الجندي وعز الدين حبيب وأمير صلاح، حيثيات حكمها في القضية رقم 6312 لسنة 2026 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 343 لسنة 2026 جنح ثان الشيخ زايد، بشأن اتهام رجل أعمال بمطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية.

وأوضحت الحيثيات أن الاتهام المنسوب للمتهم تمثل في التسبب، بطريق الخطأ الناشئ عن الإهمال، في إصابة نجلي الفنانة زينة، وإحداث الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وأضافت الحيثيات أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 18 مايو 2026، بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 100 ألف جنيه للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية والمدنية.