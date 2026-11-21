أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مراسم توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الليبية، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مسارات عملية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وقال إن تنوع الاتفاقيات الموقعة يعكس حرص البلدين على توسيع قاعدة الشراكة الثنائية، وعدم اقتصارها على المجالات التقليدية، حيث شملت قطاعات حيوية من بينها الطاقة والغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية، إلى جانب التنمية السمكية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب وبناء القدرات.

وأشار النائب محمد مظلوم إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بقطاع الطاقة تمثل أهمية خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص للتكامل، لافتا إلى أن التعاون في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والاستثمار المشترك في الموارد الطبيعية من شأنه دعم المصالح الاقتصادية المتبادلة وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشركات المصرية والليبية.

وأضاف أن الاتفاقيات لم تغفل الجوانب المرتبطة ببناء الإنسان وتنمية القدرات، من خلال تعزيز التعاون في التعليم والبحث العلمي والتدريب وتأهيل القيادات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تبادل الخبرات وخلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.

العلاقات المصرية الليبية تستند إلى روابط تاريخية

وأوضح النائب محمد مظلوم، أن العلاقات المصرية الليبية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية ومصالح استراتيجية مشتركة، واستقرار ليبيا يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري والعربي، وهو ما يجعل استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين القاهرة وطرابلس ضرورة لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية .