أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التقشف البنّاء يمثل أحد المفاهيم المهمة التي تقوم عليها عملية بناء الإنسان والحضارة، موضحًا أن هذا المفهوم لا يعني الحرمان أو التخلي عن متطلبات الحياة، وإنما يقوم على ترشيد الاستهلاك، وترتيب الأولويات، والشعور بالرضا، وتقدير نعم الله سبحانه وتعالى.

وأوضح علي جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصحابة الكرام فهموا معنى التقشف البنّاء وطبقوه في بناء دولتهم، مستشهدًا بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله: «اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم»، مشيرًا إلى أن أصل المعنى ورد في صحيح مسلم بلفظ: «واخشوشنوا، واخلولقوا، وارموا الأغراض، وانزوا نزوًا»، أما عبارة «فإن النعمة لا تدوم» فهي من العبارات المشهورة على الألسنة، كما أشار العجلوني في كتابه «كشف الخفاء».

التقشف البنّاء وترتيب أولويات الاستهلاك

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أن هذا المفهوم يقدم معالجة لإحدى المشكلات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الغربي، والمتمثلة في قلة وسائل الإشباع بصورة نسبية، لافتًا إلى أن القدرة على ترتيب احتياجات الإنسان وتقليل المبالغة في أهميتها تساعد على الاستخدام الصحيح للموارد المتاحة.

وأضاف أن ترتيب الأولويات يقتضي تقديم الاحتياجات الأكثر أهمية على غيرها، فالتعليم، على سبيل المثال، ينبغي أن تكون له الأولوية مقارنة بالإنفاق على السلع الترفيهية، وهو ما يعكس أهمية توجيه الاستهلاك نحو الأمور التي تحقق مصلحة الإنسان والمجتمع على المدى البعيد.

ولفت علي جمعة إلى أن مفهوم التقشف يظهر بوضوح في فكر المفكرين المسلمين عند تناولهم المقاصد الشرعية العليا، التي تتمثل في حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، موضحًا أنهم قسموا الاحتياجات والمصالح إلى ثلاث مراتب أساسية، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

وبيّن أن الضروريات تمثل الأمور التي يؤدي غيابها إلى هلاك الإنسان أو اقترابه من الهلاك، بينما الحاجيات هي التي يترتب على عدم توافرها وقوع الإنسان في المشقة، أما التحسينيات فتشمل ما يزيد على ذلك من الأمور التي تحقق مزيدًا من الراحة وتحسين مستوى الحياة.

مراتب الزينة والفضول وحدود الإسراف في الإسلام

وتطرق عضو هيئة كبار العلماء إلى ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر»، موضحًا أنه بعد الحديث عن الضرورة والحاجة والمنفعة، تناول درجتين أخريين هما مرتبة الزينة ومرتبة الفضول، وهما من الأمور الواقعة في نطاق المباح والحلال، لكنهما تنقلان الإنسان إلى مستوى آخر من الرفاهية يتجاوز حدود التقشف البنّاء.

وأضاف أن المفكرين المسلمين يرون أن تجاوز مرتبة الفضول يدخل بالإنسان في دائرة الإسراف والسرف، وهو ما يتعارض مع التوجيهات القرآنية التي تدعو إلى الاعتدال وعدم تجاوز الحدود في الاستهلاك، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾.

وأوضح علي جمعة أن تتبع ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه في القرآن الكريم يكشف عن مجموعة من القيم التي تدعم فكرة التقشف البنّاء، وتوضح عناصره وشروطه وأهدافه ومجالات تطبيقه، بما يتيح الاستفادة منه في بناء الإنسان وتأسيس الحضارة.

الرضا بنعم الله أساس التقشف البنّاء

وأكد علي جمعة أن التقشف البنّاء لا يقتصر على ترشيد الاستهلاك فحسب، بل يتضمن أيضًا تحقيق الرضا داخل النفس البشرية، واستعظام نعم الله سبحانه وتعالى، وعدم التقليل من شأن ما أنعم به على الإنسان، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس يعيشون في حالة دائمة من عدم الرضا، فلا ينظرون إلا إلى ما ينقصهم وما ليس في أيديهم، ويظلون يتمنون امتلاك المزيد ويتألمون بسبب ما يفتقدونه.

وضرب مثالًا بذلك بمن يتناول أصنافًا متعددة من الطعام، لكنه يظل يتمنى الحصول على أصناف أكثر، في صورة تعكس غياب الشعور بالاكتفاء وعدم تقدير النعم الموجودة بالفعل.

وأشار إلى أن بعض العبارات التي انتشرت بين الناس تتعارض مع فكرة التقشف البنّاء، ومنها عبارة: «إحنا مش عايشين»، في حين ارتبطت بهذا المفهوم أمثال شعبية تدعو إلى الاعتدال ومراعاة الإمكانات، من بينها: «على قد لحافك مد رجليك».

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله»، مؤكدًا أن هذا التوجيه النبوي يرسخ قيمة النظر إلى النعم التي يمتلكها الإنسان، وعدم الانشغال المستمر بما لدى الآخرين، بما يساعد على تنمية الشعور بالرضا وتقدير فضل الله.