شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 تباينًا بين ارتفاع طفيف في أسعار الحديد وانخفاض واضح في سعر الأسمنت الرمادي، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في مصر 38869.23 جنيه، مرتفعًا بقيمة 132.39 جنيه عن آخر تسعير، بنسبة زيادة بلغت 0.34%.

سعر حديد عز اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 41389.36 جنيه، بزيادة قدرها 129.79 جنيه، أي ما يعادل 0.31%. وسجلت قيمتا الحد الأدنى والأقصى الرقم ذاته، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

على صعيد الأسمنت، سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3940 جنيهًا، متراجعًا بمقدار 146.36 جنيه عن آخر تسعير، بنسبة انخفاض بلغت 3.58%. واستقر الحدان الأدنى والأقصى للسعر عند 3940 جنيهًا للطن.

ويُعد هذا التراجع الأبرز بين مواد البناء الرئيسية، في وقت يترقب فيه العاملون في قطاع التشييد والمقاولات اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اختلاف الأسعار

الأسعار المعروضة هي متوسطات، وقد تختلف فعليًا من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وفقًا لتكاليف النقل وشروط التعاقد والكميات المطلوبة.