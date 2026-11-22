سجلت مبيعات سماعات الرأس السلكية قفزة ملحوظة بعد خمس سنوات متتالية من التراجع، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 20% خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2026، مدفوعة بعودة اهتمام المستخدمين وتصدرها منصات التواصل الاجتماعي.

أسباب عودة السماعات السلكية وأبرز الترشيحات

أوضح تقرير نشره موقع "NBC Selected" نقلاً عن شركة أبحاث السوق "Circana" أن مبيعات السماعات السلكية ارتفعت بشدة في النصف الثاني من عام 2025، كما طرحت شركة "Bose" أول سماعة أذن سلكية لها منذ 11 عاماً في أكتوبر 2026 ونفدت دفعتها الأولى سريعاً.

واستعرض الموقع قائمة بأفضل 5 سماعات سلكية متاحة حالياً، تتصدرها سماعة "Apple EarPods" بمنفذ "USB-C" التي بيع منها أكثر من 10 آلاف وحدة على أمازون خلال شهر واحد، وسماعة "Bose Noise Canceling Wired Earbuds" المزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشط ومقاومة العرق بمعيار "IPX4".

كما شملت القائمة سماعة الاستوديو "Audio-Technica ATH-M50x" بكابلاتها القابلة للفصل، وسماعة "Koss Porta Pro" ذات التصميم الكلاسيكي الصادر عام 1984 والمزودة بضمان مدى الحياة، إضافة إلى سماعة "Sennheiser HD 600" المخصصة لعشاق نقاء الصوت الفائق.

مزايا السماعات السلكية مقارنة بالبدائل اللاسلكية

لفت التقرير إلى أن إقبال المستخدمين على السماعات السلكية يعود إلى صعوبة فقدانها مقارنة بالسماعات اللاسلكية الصغيرة، فضلاً عن انخفاض تكلفتها حيث تبدأ أسعارها من 10 دولارات وتتوفر خيارات من علامات تجارية شهيرة بنحو 20 دولاراً.

وبحسب ما ذكره الموقع، تتميز السماعات السلكية بعدم حاجتها إلى الشحن إطلاقاً أو القلق من نفاد البطارية أثناء السفر، إلى جانب عملها الفوري دون الحاجة إلى اقتران بلوتوث أو المعاناة من تقطع الاتصال في الأماكن المزدحمة أو تأخر الصوت خلال الألعاب ومشاهدة الفيديو.