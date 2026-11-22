في خطوة لافتة تزامنا مع إطلاق لعبة GTA 6، قررت شركة واتساب تغيير الهوية البصرية لحسابها الرسمي على منصة “إكس” مؤقتا، لتصبح WhatUp، وهو الاسم الذي تحمله خدمة المراسلة الافتراضية داخل عالم اللعبة الجديدة، في تفاعل ساخر مع أحد أبرز الإصدارات المنتظرة في صناعة ألعاب الفيديو.

وشمل التغيير استبدال صورة الحساب المعتادة ذات الهوية الخضراء بأيقونة زرقاء تتضمن ثلاث نقاط، تحاكي تصميم تطبيق WhatUp داخل اللعبة، كما عدلت الشركة الوصف التعريفي للحساب ليصبح: ?WhatUp, everyone.

ولم يتوقف الأمر عند تغيير الهوية البصرية، إذ نشرت واتساب يوم الخميس تعليقا قالت فيه: "إذا شاهدتمونا في Vice City، فلا، لم ترونا"، في إشارة ساخرة إلى المدينة الخيالية التي تدور فيها أحداث اللعبة.

وتقع أحداث GTA 6 في ولاية ليونيدا، وهي نسخة خيالية مستوحاة من ولاية فلوريدا الأمريكية، وتضم عالما مليئا بالمتاجر والتطبيقات والمؤسسات الإعلامية التي تحاكي علامات تجارية وخدمات حقيقية.

تطبيقات GTA 6 تسخر من أشهر العلامات التجارية العالمية

لم يقتصر تقليد العلامات التجارية داخل اللعبة على واتساب، إذ تضم GTA 6 مجموعة من التطبيقات والخدمات الافتراضية المستوحاة من شركات عالمية شهيرة.

ومن أبرزها تطبيق Sahara، الذي يحاكي منصة أمازون للتسوق الإلكتروني، وخدمة RydeMe المستوحاة من أوبر وLyft، والتي تتيح للاعبين طلب السيارات ومشاركة الرحلات والتنقل السريع داخل عالم اللعبة.

كما يظهر تطبيق BuckMe المستوحى من Cash App للخدمات المالية، إلى جانب SnapMatic، الذي يقدم تجربة شبيهة بمنصة إنستجرام، ويتيح للمستخدمين تصفح المنشورات ومتابعة الشخصيات والمؤثرين داخل عالم اللعبة.

ويعود أيضا اسم iFruit، الذي استخدمته “روكستار” لسنوات باعتباره نسخة ساخرة من علامة آبل، مع ظهور لوحة إعلانية تحاكي حملة Shot on iPhone، لكنها تعرض صورة سيلفي أمام سيارة مشتعلة تحت شعار Shot on iFruit.

WhatUp

Pringles وBacardi ضمن قائمة العلامات التجارية الساخرة

تتضمن اللعبة أيضا محاكاة لعلامات تجارية أخرى، من بينها Jester's المستوحاة من رقائق Pringles، وBaracoa التي تحاكي علامة Bacardi، بينما يحمل اسم المشروب الافتراضي eCola تلاعبا لفظيا يشير إلى بكتيريا الإشريكية القولونية وفيروس إيبولا.

GTA 6 تسخر من الثقافة الأمريكية والظواهر المنتشرة



تمتد الإشارات الساخرة داخل اللعبة إلى ما هو أبعد من العلامات التجارية، إذ تتضمن لوحة إعلانية تحمل عبارة We Saved Makenzi From The Ocean، في محاكاة ساخرة لعروض الحيتان القاتلة في منتزه SeaWorld Orlando.

كما يظهر أحد الشخصيات مرتديا قميصا يحمل اسم Righteous Slaughter: Hood Ops، في إشارة ساخرة إلى سلسلة ألعاب Call of Duty: Black Ops، بينما يظهر ملصق Petty Forever بألوان مستوحاة من سباقات ناسكار، تكريما للمغني الأمريكي توم بيتي، المولود في مدينة جينزفيل بولاية فلوريدا.

وأعادت اللعبة كذلك تجسيد عدد من الوقائع والمقاطع الشهيرة المرتبطة بولاية فلوريدا، من بينها واقعة دخول تمساح إلى متجر صغير، ومقطع متداول يعرف باسم Dual-Hammer Lady.

ويعكس تفاعل واتساب مع اللعبة اتجاها جديدا في علاقة العلامات التجارية بعالم الألعاب، إذ لم تعد الشركات تكتفي بمراقبة الإشارات الساخرة التي تتناولها، بل أصبحت تشارك فيها وتوظفها للتواصل مع الجمهور بأسلوب ترفيهي، مستفيدة من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها GTA 6.