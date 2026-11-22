نجح جهاز مكافحة الارهاب العراقي اليوم الاحد في ضبط عدد كبير من الأسلحة والعتاد لبقايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.

وفي بيان له ؛ ذكر الجهاز انه استهدف عددا من أوكار بقايا تنظيم (داعش) ناحية منطقة (آلتون كوبري) بقضاء (الدبس) في محافظة (كركوك) بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

كما عثرت الأجهزة على اسلحة وعتاد متنوعة كانت مخبأة داخل تلك الأوكار وجرى ضبطها والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وذلك بحسب البيان العراقي .

شهدت المنطقة الواقعة شمال شرق (كركوك) في الأونة تحركات لمسلحي (داعش) ووقوع اشتباكات مع القوات الأمنية ما اسفر عن مقتل عدد منهم واعتقال آخرين.

وكان العراق قد اعلن في 2017 النصر على تنظيم (داعش) وطرده من المدن التي كان يسيطر عليها ومنذ ذلك الحين تشهد اغلب المناطق تحركات لمسلحي التنظيم وخصوصا المناطق الواقعة ضمن محافظات (كركوك) و(صلاح الدين) و(نينوى).