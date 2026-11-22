تعتزم بيلاروسيا والهند تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وإطلاق مشروعات إنتاج مشتركة في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت شبكة تلفزيون بريكس الدولية اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين الذي عقد في العاصمة الهندية (نيودلهي) لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضحت الشبكة أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والخدمات المالية والمصرفية والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والسياحة والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وترأس الوفد البيلاروسي وزير الخارجية مكسيم ريجينكوف، فيما ترأس الوفد الهندي وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة جيتين براسادا.

وتتصدر أولويات التعاون المستقبلي خطط إنشاء خطوط لتجميع الآلات الزراعية البيلاروسية في الهند، إلى جانب بحث إقامة مشروعات لإنتاج المستحضرات الدوائية في بيلاروسيا.

كما يدرس الجانبان، إمكانية الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة "بريمينو-أورشا" في بيلاروسيا، لتكون منصة تتيح للشركات الهندية النفاذ إلى أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبالتزامن مع اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، استضافت نيودلهي منتدى الأعمال الهندي-البيلاروسي، بمشاركة نحو 100 ممثل عن مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث ناقش المشاركون فرص تأسيس مشروعات مشتركة وتعزيز التعاون التكنولوجي وجذب الاستثمارات المتبادلة.

وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبان بروتوكولا مشتركا واستعرضا خارطة طريق التعاون الثنائي للفترة من 2027 إلى 2031.