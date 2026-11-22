أصدرت لجنة الأحزاب السياسية بجمهورية مصر العربية قراراً رسمياً، في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس 2026 و بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، تضمن القرار البنود التالية:

​أولاً: التأشير بسجلات الحزب لدى اللجنة بقرارات المؤتمر العام المنعقد في 15 أبريل 2026، والتي أسفرت عن انتخاب السعيد أحمد عبد المقصود غنيم رئيساً لحزب المؤتمر.

​ثانياً: الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن الأعوام المالية المنتهية.

​ثالثاً: قبول الاستقالة المقدمة من الربان عمر المختار حسين صميدة من رئاسة الحزب.