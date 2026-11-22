شهدت إيبارشية طموه، اليوم الأحد، سيامة خمسة كهنة جدد على مذابح الإيبارشية، بيد صاحبي النيافة الأنبا صموئيل، أسقف طموه وتوابعها، والأنبا برنابا، مطران تورنتو وروما وتوابعهما، خلال صلوات القداس الإلهي، بمشاركة مجمع الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وجموع الشعب المؤمن.

وجاءت السيامات تحت رعاية نيافة الأنبا صموئيل، حيث تمت سيامة خمسة من أبناء الكنيسة كهنة عموميين، وهم:

- الشماس منصور دميان كاهنًا باسم القس أنطونيوس.

- الشماس أيمن رشدي كاهنًا باسم القس غبريال.

- الشماس تامر برسوم كاهنًا باسم القس فيلوباتير.

- الشماس مايكل سمير كاهنًا باسم القس جرجس.

- الشماس صموئيل نجيب كاهنًا باسم القس تادرس.

وألقى نيافة الأنبا برنابا كلمة روحية تناول خلالها إنجيل الأحد الثاني من شهر هاتور، الخاص بمثل الزارع، بحسب إنجيل متى (13: 1-9)، موضحًا أهمية استعداد القلب لقبول كلمة الله، وأن يكون الإنسان كالأرض الجيدة التي تسمع الكلمة وتحفظها وتثمر بالصبر والجهاد الروحي.

وأكد نيافته أن الخدمة الكهنوتية دعوة مقدسة تتطلب قلبًا أمينًا ومحبة صادقة واتضاعًا وتكريسًا، وأمانة في رعاية شعب الله وخدمة مذبحه المقدس.

واختُتمت صلوات القداس بتقديم التهنئة للآباء الكهنة الجدد، مع الصلاة أن يباركهم الرب ويملأ قلوبهم من نعمة الروح القدس، ويمنحهم الحكمة والأمانة في خدمتهم الرعوية، ليكونوا رعاة صالحين وأمناء على نفوس شعبه، لمجد اسمه القدوس وبنيان كنيسته.