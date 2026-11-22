قال المخرج محمد جبر إنه يعمل في مجال الإخراج منذ 16 عامًا، وسبق له المشاركة بالتمثيل ضمن فريق المسرح بنادي الزهور، الذي يقوم على فكرة الجمع بين الهواية والاحتراف، مؤكدًا أن فن المسرح يتميز بطبيعته الخاصة ويحظى بمحبة كبيرة من المشاركين فيه.

وأضاف محمد جبر، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عددًا من الممثلين الذين توقفوا عن المشاركة في أعمال الفريق لفترة، قبل أن يعودوا مجددًا إلى التمثيل، وهو ما يعكس ارتباطهم بالمسرح وشغفهم به.

وأوضح محمد جبر أن فريق المسرح يضم مجموعة كبيرة من المشاركين من أعمار مختلفة، ويعملون معًا بروح جماعية، موضحًا أن الجميع يحرص على الاستمتاع بالتجربة وتقديم أعمال مسرحية مميزة، وأشار إلى أن البروفات تتمتع بأجواء خاصة، إذ تربط أعضاء الفريق علاقة أسرية، ويحرص كل منهم على مساعدة الآخرين ومساندتهم، مؤكدًا أن الجميع يعمل باعتبارهم عائلة واحدة، موضحًا أن بعض أعضاء الفريق لديهم رغبة في احتراف فن المسرح، لما يمتلكونه من قدرات ومواهب مميزة.