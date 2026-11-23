كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر استعدادات فريق بيراميدز لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، مؤكدًا جاهزية جميع لاعبي الفريق السماوي للمباراة المرتقبة.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن فريق بيراميدز يدخل مواجهة الأهلي بصفوف مكتملة، موضحًا أنه لا يوجد أي لاعب بالفريق يمكن القول إنه غير جاهز لخوض اللقاء.

وأضاف فايق أن موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، أجرى 3 تقسيمات خلال المران الأخير، مستخدمًا 3 تشكيلات مختلفة، في إطار تجهيز جميع اللاعبين واختيار العناصر المناسبة للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون صاحب أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.